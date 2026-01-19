El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se encuentra en Adamuz desde primera hora de este lunes, donde sigue de cerca la evolución del operativo desplegado tras el grave accidente ferroviario ocurrido a escasos kilómetros del municipio.

Desde el propio lugar de los hechos, Moreno ha advertido de que los equipos de emergencia trabajan con el temor de que pueda haber más víctimas mortales entre los restos de los vagones del tren Alvia que cayeron por el terraplén, atrapados bajo un gran cúmulo de hierros. Según ha explicado, las labores continúan centradas tanto en la excarcelación de heridos como en la localización y recuperación de posibles fallecidos, una tarea que se está viendo seriamente dificultada por el estado en el que han quedado los convoyes.

El presidente andaluz ha reconocido la enorme complejidad del rescate, describiendo la escena como un entramado de metal que complica cada maniobra de los equipos especializados. En este contexto, ha señalado que la jornada será larga y especialmente dura, y ha anticipado que los próximos días estarán marcados por un trabajo intenso y por la gravedad de las consecuencias del siniestro.