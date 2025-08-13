El satélite meteorológico europeo MetOp-SG-A1 está llamado a convertirse en el más avanzado en la predicción de los cada vez más frecuentes eventos meteorológicos extremos y en la medición de la calidad del aire.

Los datos de los satélites MetOp de primera generación han sido fundamentales para mejorar la precisión de las previsiones meteorológicas europeas.

Esta segunda generación garantizará la continuidad de las observaciones desde la órbita polar y las ampliará, especialmente en el análisis climático y la medición de la calidad del aire.