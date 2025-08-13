DIRECTO
El primer satélite meteorológico europeo de segunda generación, MetOp-SG-A1 / ESA/ATG medialab
Vídeo: ESA

13 de agosto 2025 - 20:14

MetOp-SG-A1 es el primer satélite meteorológico europeo de segunda generación, el más preciso hasta la fecha, que ha despegado a bordo de un cohete Ariane 6 llevando consigo la misión Copernicus Sentinel-5.

La misión es fruto de la larga cooperación entre la Agencia Espacial Europea (ESA) y la Organización Europea para la Explotación de Satélites Meteorológicos (Eumetsat).

La misión estará plenamente operativa en un año y proporcionará observaciones y mediciones las 24 horas del día desde la órbita polar, a una altitud de 832 kilómetros.

