Marina Alabau, campeona olímpica de windsurf, recuerda cómo su pasión desde niña se convirtió en una carrera profesional que la llevó a competir por todo el mundo. Con disciplina, constancia y sensibilidad para el deporte, logró destacar en un entorno competitivo dominado históricamente por hombres. Hoy vive en Tarifa, sigue navegando y transmite su experiencia a su hija y a nuevas generaciones. Alabau subraya la importancia de ser un ejemplo para mujeres y niñas: "Cuando alguien lo consigue, te hace ver que tú también puedes". Su legado inspira más allá del deporte.