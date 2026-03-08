Conflicto en Oriente Medio
Marina Alabau: "Cuando alguien lo consigue, te hace ver que tú también puedes"

Marina Alabau comparte su pasión por el windsurf, la disciplina que la llevó a la cima, y cómo su legado motiva a niñas y mujeres a perseguir sus sueños

Marina Alabau desafiando el viento y las olas, demostrando que la pasión y la constancia llevan al éxito / M.G.

Marina Alabau, campeona olímpica de windsurf, recuerda cómo su pasión desde niña se convirtió en una carrera profesional que la llevó a competir por todo el mundo. Con disciplina, constancia y sensibilidad para el deporte, logró destacar en un entorno competitivo dominado históricamente por hombres. Hoy vive en Tarifa, sigue navegando y transmite su experiencia a su hija y a nuevas generaciones. Alabau subraya la importancia de ser un ejemplo para mujeres y niñas: "Cuando alguien lo consigue, te hace ver que tú también puedes". Su legado inspira más allá del deporte.

