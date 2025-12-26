EL TIEMPO
26 de diciembre 2025 - 19:26

Una nueva tecnología de aviónica desarrollada en Escocia permitirá a Europa diseñar cohetes reutilizables de forma más rápida y económica, al incorporarse al motor ARCOS, uno de los primeros aerospike listos para vuelo.

Aurora Avionics, una joven empresa instalada en Edimburgo, ha firmado un acuerdo con la barcelonesa Pangea Propulsión para suministrar el sistema electrónico que actuará como cerebro y sistema nervioso del ARCOS, un aerospike reutilizable que supone uno de los avances más ambiciosos de la nueva propulsión espacial europea.

