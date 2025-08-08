La Conferencia Mundial de Robótica 2025 reúne en Pekín a más de 200 empresas, exhibe más de 100 productos nuevos y recibe a visitantes y equipos de casi 20 países según la organización, aunque la inmensa mayoría de expositores hablan mandarín y las rarezas internacionales se cuentan con los dedos de una mano mecánica.

Para China, la robótica no es una curiosidad científica ni un lujo de feria sino una herramienta estratégica para sostener su modelo de desarrollo frente a los desafíos demográficos.