Reunión de Trump, socios europeos y Zelenski sobre Ucrania en la Casa Blanca

La reunión multilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, con sus socios europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalizó tras algo más de dos horas de conversaciones, según informó la Casa Blanca.

En la reunión multilateral participaron, además de Trump, los líderes de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el británico, Keir Starmer.