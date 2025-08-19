FÚTBOL
El Betis, muy cerca de cerrar el fichaje de Javi López

Reunión de Trump, socios europeos y Zelenski sobre Ucrania en la Casa Blanca

Trump promete seguridad a Ucrania e insiste en el intercambio de territorios

Reunión de Trump, socios europeos y Zelenski sobre Ucrania en la Casa Blanca / EFE
EFE

Washington, 19 de agosto 2025 - 07:37

La reunión multilateral del presidente estadounidense, Donald Trump, con sus socios europeos y el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, finalizó tras algo más de dos horas de conversaciones, según informó la Casa Blanca.

En la reunión multilateral participaron, además de Trump, los líderes de la Unión Europea, Ursula Von der Leyen; el secretario general de la OTAN, Mark Rutte; de Alemania, Friedrich Merz; Finlandia, Alexander Stubb; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, y el británico, Keir Starmer.

También te puede interesar

Lo último

stats