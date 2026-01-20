Ir al contenido
SEVILLA
Al menos cinco alumnos heridos tras la caída del techo de un instituto
Los Reyes llegan al Centro Cívico Poniente Sur
Los Reyes llegan al Centro Cívico Poniente Sur
También te puede interesar
Los Reyes llegan al Centro Cívico Poniente Sur
Desesperación entre las familias de los desaparecidos: “No es normal no saber nada dos días después”
La valentía del joven Julio emociona a los Reyes en Adamuz: “Había que ayudar a la gente que estaba luchando por su vida"
El testimonio de Rafael Prados, párroco de Adamuz: "El pueblo entero se volcó y llegó con todo lo que pudieran necesitar"
Lo último
Última hora del accidente en Adamuz, en directo | Marlaska asegura que hoy rescatarán los tres cadáveres localizados en el tren Alvia
Jorge Rey, experto en las cabañuelas, anuncia un "temporal invernal" con nevadas: "Llega una masa de aire frío polar marítimo"
Detenido en Puertollano tras embestir varias veces con su furgoneta el vehículo que conducía su mujer
Consumo impulsa una nueva regulación para prohibir precios abusivos como los denunciados tras el accidente de Adamuz