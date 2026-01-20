La angustia crece entre las familias de las personas desaparecidas tras el accidente ferroviario de Adamuz. Agustín Fadón, trabajador de la cafetería del vagón 3 del Alvia con destino Huelva, continúa en paradero desconocido desde el momento del siniestro. Según ha relatado su cuñado, Javier, lo último que se sabe de él es que se dirigía al baño, ubicado en el vagón 2, minutos antes del impacto.

Desde entonces, su familia no ha recibido ninguna novedad. “No es normal que dos días después no sepamos nada”, denuncia. La respuesta que reciben cada vez que preguntan es siempre la misma: “No sabemos nada”. La falta de información genera un sentimiento de abandono entre los allegados. En el Centro Cívico habilitado para atender a las familias, al menos 41 núcleos familiares han preguntado por personas que aún no han podido ser localizadas.

Una de las voces más contundentes ha sido la de María del Mar Fadón, hermana de Agustín. Ha explicado que su hermano ya se libró por azar de la tragedia de Angrois, al cambiar su turno en el último momento para permanecer en Granada, donde tienen familia. “De la segunda no se salvaba”, ha afirmado con visible emoción.

María del Mar ha contado también que su hermano expresaba temor en los últimos meses por cómo se comportaba el tren: “Venía diciendo que el tren temblaba, tenía que sujetar la cafetera de lo que se movía”. Aunque le sugirieron cambiarse a un puesto de oficina, Agustín se negó. “Le gustaba mucho su trabajo y la atención al público”, ha añadido.

Aunque ha mostrado comprensión hacia Renfe, ha cargado duramente contra la gestión de la crisis por parte del Ministerio de Transportes. En declaraciones públicas, ha pedido la dimisión del ministro Óscar Puente: “Que rueden cabezas, las que tengan que rodar, donde sean responsables”. Esta denuncia pone de relieve la fractura emocional que atraviesan muchas de las familias afectadas, no solo por la tragedia, sino por la falta de respuestas claras.