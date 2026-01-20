Ir al contenido
Temas
Sevilla-Elche Directo
Accidente Adamuz Directo
Muertos Tren Córdoba
Óscar Puente
Desaparecidos Adamuz
Vías Tren Córdoba
Amrabat Betis
Desfiles We Love Flamenco
header.menu.open
Sevilla
Sevilla
Vivir
El Rocío
Semana Santa
Feria de Abril
Juzgado de Guardia
Senderismo
Provincia
Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Andalucía
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
España
Economía
Consumo
Sociedad
Tecnología y Ciencia
Salud
Wappíssima
Medio ambiente
Motor
De compras
Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura
Toros
SEFF
Bienal de Flamenco
Cofradías
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Cartas al director
Regístrate
Sevilla
Noticias Sevilla
Vivir en Sevilla
Feria de Abril
Semana Santa
Juzgado de Guardia
El Rocío
El rastro de la fama
El zaguán
La catenaria
Provincia
Noticias Provincia
Dos Hermanas
Alcalá de Guadaíra
Aljarafe
Tomares
Senderismo
Andalucía
Noticias Andalucía
Turismo y viajes
Panorama
España
Economía
Mundo
Consumo
Entrevistas
Sociedad
Noticias Sociedad
Causa Criminal
Salud
Wappíssima
Mascotas
Medio ambiente
Motor
De compras
Gastronomía
Cosas de Comé
BC Noticias
Deportes
Noticias Deportes
Sevilla FC
Real Betis
Baloncesto
Cultura y Ocio
Cultura
Pasarela
TV - Comunicación
SEFF
Bienal de Flamenco
Tecnología y Ciencia
Noticias Tecnología
Vídeojuegos
Suplemento Tecnológico
Toros
Opinión
Editorial
Artículos
Tribuna
Análisis
Multimedia
Vídeos
Newsletters
Suscripciones
Suscripción al Diario en PDF
Suscríbete al Diario en papel
Buscar contenidos
SEVILLA
Al menos cinco alumnos heridos tras la caída del techo de un instituto
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
Visita a la zona en la que ocurrió el accidente fatal en el término municipal de la localidad cordobesa de Adamuz
Todos los detalles de la tragedia de Adamuz
1/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
2/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
3/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
4/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
5/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
6/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
7/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
8/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
9/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
10/10
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
/
Antonio Pizarro
También te puede interesar
Las imágenes de la zona cero del accidente ferroviario en Adamuz
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tiene un plazo de un año para publicar el informe final sobre el siniestro de Adamuz
Adamuz afronta el segundo día después de la tragedia ferroviaria
Facua pide a Consumo que mejore la ley para prohibir incrementos de precios ante tragedias como la de Adamuz
Lo último
Última hora del accidente en Adamuz, en directo | Se eleva a 41 el número de muertos tras localizar un nuevo cadáver en el Iryo
Denuncian precios abusivos en BlaBlaCar ante la falta de alternativas por el accidente de Adamuz: "El conductor con el que viajó mi novia se embolsó 250 euros"
Dos tercios de las personas con obesidad quieren adelgazar por salud y el 55% por estética
El golpe de suerte de Torito con el accidente de tren de Adamuz