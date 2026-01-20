Los Reyes llegan a la zona cero de Adamuz tras la tragedia ferroviaria
Don Felipe y Doña Letizia llegan a Córdoba acompañados de la vicepresidenta María Jesús Montero tras el siniestro ferroviario en Córdoba
Iryo asegura que el tren que descarriló no arrastraba nada que provocara la rotura de la vía: "Es un disparate"
Los reyes han visitado la zona del descarrilamiento de los dos trenes en Adamuz (Córdoba), donde han conocido los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.
Felipe VI y la reina Letizia han llegado a las 12:30 horas al puesto de mando ubicado junto al tren Iryo que descarriló primero, acompañados de la vicepresidenta primera, María Jesús Montero; el ministro de Transportes, Oscar Puente, y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, entre otras autoridades.