Endesa dispone después de once días de borrascas continuadas de un balance de daños "cuantiosos" en el tendido eléctrico. En Andalucía, se han contabilizado hasta el momento 53 árboles caídos en la red aérea, 252 cables conductores partidos por la fuerza del viento, 189 torres eléctricas dobladas, partidas o derribadas por la intensidad de los temporales y más de 170 elementos del tendido aéreo roto o dañado significativamente.

Por provincias, en Almería son 39 los elementos dañados entre torres, árboles, cables y tendido; en Cádiz, 58; en Córdoba, 33; en Granada, 47; en Huelva, 165; en Jaén, 49; en Málaga, ocho y en Sevilla, 265, según los datos facilitados por Endesa a Europa Press. "Los técnicos llevan once días sin descanso atendiendo todas las incidencias que los temporales Kristin y Leonardo están originando en la red de distribución, un desafío técnico y humano sin precedentes que se está gestionando gracias el esfuerzo, sacrificio, pericia y profesionalidad del equipo humano de la compañía", aseguran.