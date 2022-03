Javier Terrón, el amigo especial de Rocío Flores

Justo cuando se han disparado los rumores de ruptura de Rocío Flores y su novio, Manuel Bedmar, aparece un nuevo nombre en escena, Miguel Terrón. El influencer ha sido visto saliendo con la colaboradora de la casa de Gloria Camila. La nieta de Rocío Jurado ni ha desmentido ni confirmado su separación, un hecho que aviva la posibilidad de que Javier Terrón pueda convertirse en algo más que una simple amistad.

El nuevo amigo de Rocío Flores realiza trabajos de publicidad y marketing en la empresa Imagiren Talents, curiosamente la misma entidad con la que ha comenzado a trabajar recientemente Rocío para pulir aspectos relacionados con sus redes sociales. Según el perfil de Terrón está especializado en conexiones de empresas para lograr los objetivos de ambos con éxito, definiéndose como un creador de contenidos. Además, ha ejercido de modelo para diferentes marcas.

En El programa de Ana Rosa, Pepe del Real ha revelado más datos sobre la posible relación de ambos. “Ella me dice que Javier Terrón es un compañero, ellos comparten una persona que se encarga de llevarle las redes sociales y la publicidad. Me cuenta que trabajan juntos y que si hay algo más o no el tiempo lo dirá”. Las palabras del colaborador aportan algo de luz al asunto y deja abierta la puerta a una posible relación sentimental.

Si nos atenemos a los contenidos de sus redes sociales, Javier Terrón como buen influencer es un apasionado de los viajes. El joven muestra constantemente todos los rincones del mundo que visita. No le importa alardear de sus viajes y de una vida repleta de comodidades y lujo. Entre ellos se encuentran Londres, París, Nueva York o Santorini. La fotografía, la moda, los animales o el deporte son algunas de sus principales aficiones y a las que dedica la mayor parte de su tiempo libre. En su perfil social lo podemos encontrar buceando, montando en bici, en el gimnasio o surfeando olas.

La música es otra de las facetas a las que dedica parte de su tiempo. Terrón promociona a jóvenes promesas de la canción con recomendaciones musicales a través de sus redes sociales. “Hoy es un día muy importante porque mi baby Ambar Garcés saca oficialmente su primer single Con derecho a roce para todas las plataformas. Es un verdadero temazo y estoy completamente seguro de que lo va a petar”, escribe en uno de sus post, el cual acompaña con una fotografía de la artista.

Por su parte, Rocío Flores, a la que han visto paseando con Manuel Bedmar, no ha aclarado si siguen a día de hoy juntos o lo han dejado. “No voy a cruzar esa línea, no voy a hablar de mi relación e intimidad”, espetó a Joaquín Prat, quien se mostró visiblemente enfadado con la hija de Antonio David Flores y Rocío Carrasco porque no quiso hablar de Javier y después han salido a la luz las fotografías de ambos juntos. “Rocío se sentó aquí, yo le pregunté y no contestó a nada, cero patatero, y ahora hay imágenes”, dijo el presentador sobre la actitud de la colaboradora.

Lo cierto es que Rocío Flores está atravesando un enorme bache en su relación con Manuel Bedmar y la joven se está refugiando en sus amigos. Los rumores de las supuestas infidelidades de Manuel han corrido como la pólvora. Aquí es donde juega un papel especial Javier Terrón, que ha trabajado con ella de modelo para las redes sociales. Esa fue la primera vez que pudimos verlo juntos. De hecho, la joven compartió en su cuenta de Instagram una fotografía de ese día en la que ambos aparecen con otros compañeros. La amistad entre ellos se ha ido fraguando poco a poco. Rocío y Javier estuvieron en Ibiza, y recientemente viajó a París junto a la colaboradora y Gloria Camila.

Terrón, que cuenta con más de 26.000 seguidores en Instagram, se ha convertido en uno de los principales apoyos de Rocío Flores. El número de followers continuará subiendo, porque desde que se le relacionara con la nieta de Rocío Jurado su nombre ha pasado al primer plano de la actualidad social. También resulta evidente que el joven cuida mucho su imagen personal. Su cuerpo acumula muchas horas de gimnasio y observando sus fotografías nos percatamos de que la nutrición juega un importante papel en su físico.