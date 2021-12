Todas ellas dijeron "no" a la cirugía

Luchar contra el paso del tiempo es hoy en día mucho más fácil si recurres a la cirugía. Es una práctica habitual entre las celebrities para permanecer bellas y disimular el paso de los años en el aspecto físico. Las exigencias a las que están sometidas les obligan en muchos casos a tirar de la cirugía estética, que desde los años 90 no ha parado de sumar adeptas. Las intervenciones quirúrgicas suelen centrarse en modificar su rostro, peso o algunas partes de su cuerpo, como los senos o el culo. Sin embargo, también existen celebrities que se oponen a este tipo de prácticas y apuestan por su belleza natural, eligiendo envejecer sin la intervención salvadora del bisturí.

Quizás el caso más significativo es el de Salma Hayek. La actriz mexicana, de 55 años, siempre ha llamado la atención por su peculiar belleza: una piel morena perfecta, combinada con una figura esbelta, un rostro fino y unos preciosos ojos color café oscuro. La protagonista de Frida siempre se mantuvo al margen de las especulaciones sobre posibles retoques estéticos para encajar mejor el paso de los años. Hasta que un día decidió salir al paso para aclarar que jamás se había sometido a una cirugía plástica, reconociendo que sus senos crecieron de forma natural por un tema hormonal.

Meryl Streep es otra actriz que no acudido a la cirugía estética. La protagonista de Los puentes de Madison ha criticado el hecho de permanecer joven a golpe de bisturí. En numerosas ocasiones ha manifestado que las mujeres deben aceptar los cambios del paso del tiempo. “Creo que tienes que aceptar el hecho de envejecer y celebrar la vida”, ha destacado.

Jodie Foster no se ha preocupado mucho por su apariencia. Pese a ello, siempre se ve increíble y bastante joven para su edad. La actriz de 58 años cree que se ve mejor con menos maquillaje. Su maquillador ya ha apuntado que con Jodie “menos es más” para complementar su belleza natural.

Michelle Pfeiffer nunca se ha dejado presionar por Hollywood. “Lo único que me importa es que pueda envejecer con gracia y que no parezca una figura de cera de mí misma, dijo en People. “Cuando más mayor me hago, más fácil me resulta. Llegas a un umbral en el que te parece bien el aspecto que tienes y no te preocupas por intentar aparentar menos años de los que tienes”, ha contado la actriz de 63 años.

Halle Berry también se ha posicionado en contra de la cirugía en varias ocasiones. La actriz, a sus 55 años, presume de una piel envidiable que no ha precisado de paso por el quirófano. Por último, Beyoncé mantiene un estilo de vida saludable y una vida fit para conservar su belleza. Y aunque se ha especulado mucho con sus retoques estéticos lo cierto es que no han sido comprobados.