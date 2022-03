Valeria Mazza: "Yo no busqué nunca ser modelo, ni ser famosa"

Valeria Mazza hace balance de su carrera justo cuando acaba de cumplir 50 años. Actualmente está en España preparando su nueva colección de gafas para Starlite Universe. Tras haber sido la primera supermodelo latinoamericana, está muy comprometida con los proyectos de la Fundación Starlite y centrada en su faceta de empresaria. La marca Valeria Mazza comercializa gafas, perfumes, productos de belleza, accesorios… También tiene tiempo para disfrutar de su marido y sus cuatro hijos. “Para mí la familia es lo más importante de todo. Ellos son mi prioridad absoluta”, dice sobre ellos.

-Hace poco la vimos en Suiza festejar su 50 cumpleaños junto a su marido y sus cuatro hijos. ¿Cómo fue la celebración?

-Así es. Estuve festejando el cumpleaños en Suiza con mi familia, logramos reunirnos todos y para mí ese fue el mejor regalo. Fue un día muy feliz, estuve muy arropada por mi marido y por mis niños. Para mí la familia es lo más importante de todo. Ellos son mi prioridad absoluta.

-¿Cómo son sus hijos? Dos de ellos han hecho sus pinitos como modelo, ¿qué le ha aconsejado sobre esta profesión?

-No tengo ningún hijo que se dedique a la moda. Pero bueno siendo mis hijos y tan guapos… Taína y Tiziano han hecho algunas fotos, pero se han quedado ahí de momento. Digamos que cada uno ha hecho algo relacionado con la moda. Pero por ahora ninguno ha demostrado que ese sea el camino que quieren seguir. Para ellos ha sido una diversión.

-Durante su etapa en el mundo de la moda, ¿tuvo alguna vez que elegir entre familia o trabajo?, ¿cómo hizo para conciliar la vida profesional con la familiar?

-En la vida uno siempre elige. Siempre está presente el tema del trabajo y las responsabilidades frente a la familia. En este caso, las mujeres solemos llevar la parte más complicada. Mi prioridad es la familia y si tuve que decidir siempre opté por ellos primero. También he contado con el apoyo de mi marido, él me ha ayudado en el tema de la logística para que podamos compartir muchos momentos juntos. Su ayuda ha sido fundamental para poder disfrutar de la familia, que es lo que más nos divierte a todos.

-¿Recuerda aquellos años de inicio en el modelaje con nostalgia, o cree que ahora está más tranquila y en mejor momento?

-Los inicios los recuerdo con mucha alegría. Soy una agradecida de todas las oportunidades que he tenido en la vida. Yo no busqué nunca ser modelo, ni ser famosa. Sin embargo, surgió la posibilidad y la aproveché al máximo. He llegado a desarrollar una carrera y a que mi nombre sea reconocido por todo el mundo. Hoy en día, tengo una marca vinculada a mi nombre que comercializa gafas, perfumes, productos de belleza, accesorios… Cada etapa tiene lo suyo y he vivido siempre con mucha intensidad. Los años te dan sabiduría, tranquilidad y madurez.

-¿En qué consiste su colaboración con la Fundación Starlite?, ¿cuándo comenzó y por qué?

-Conozco a Sandra García-Sanjuán y a Ignacio Maluquer desde hace más de 12 años. Ellos me invitaron a una de las galas para otorgarme un premio por mi labor social. Desde ese momento hubo una conexión muy fuerte entre nosotros. Hoy te diría que somos familia, hemos compartido muchos momentos juntos. Ellos han venido a Argentina varias veces, nosotros cuando vamos a España pasamos unos días con ellos. Me gusta mucho la labor que hacen y todo lo que consiguen a través de la Fundación Starlite. Hace varios años que vengo apoyándoles en la conducción de sus proyectos y divulgando todo lo que hacen.

-En los últimos años ha podido desarrollar su faceta de empresaria, ¿qué proyectos tiene en marcha? Cuéntenos cosas sobre ellos.

-Sigo a full con el desarrollo de marca tanto en Latinoamérica como en España de la mano de Starlite. Hemos trabajado en el diseño de la nueva colección, aprovechando que ahora estoy en Madrid. El año pasado presenté en Latinoamérica una línea denominada Valeria Mazza Casa, dedicada al diseño de mobiliario para los hogares. Es algo que me gusta muchísimo y una pasión que comparto con mi marido.

-¿Cuál es su secreto para conservarse tan bien a los 50? Confiésenos su rutina de belleza, de ejercicio y alimentación.

-Hoy en día no hay secretos. Debemos tratar de estar felices y de ser más cariñosos con nosotros mismos cuando nos miramos al espejo. Aceptar lo que viene con el paso de los años, ya que la guerra con el tiempo es una guerra perdida. No obstante, si podemos envejecer con dignidad y para eso hay que cuidarse cuando alcanzamos cierta edad. Se trata de cuidarse, mantener una vida saludable, activa, controlar la alimentación, seguir una rutina de ejercicios, visitas a la dermatóloga (mínimo cuatro visitas al año) y usar protector solar todos los días de tu vida. Pues mira eso sí que es un secreto.