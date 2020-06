¿Son fiables los estudios de la OCU? Vuelve el lío con las cremas solares

Las conclusiones de los estudios sobre cremas solares realizados por la Organización de Consumidores y Usuarios han vuelto a levantar ampollas este verano. Tanto la industria como los farmacéuticos dudan de la veracidad de dichos estudios y, hasta los propios laboratorios, están dando la espalda a la OCU.

El informe sobre las características de las cremas protectoras y su efectividad, debía publicarse en primavera pero, tras el revuelo suscitado por un estudio similar el pasado año, parece que la OCU va a tener problemas a la hora de encontrar un laboratorio dispuesto a hacer el estudio. Esto, unido al secretismo que rodea los nombres de esos laboratorios que trabajan con la OCU, hace prever que a la Organización le va a costar más trabajo de lo esperado publicar estos datos. De hecho, los laboratorios también lo ponen en duda, “porque no puede juzgar si son creíbles o no”.

Tras lo acontecido el pasado año, la guerra está servida y es la comunidad científica, la que duda de la fiabilidad de estas pruebas ahora ya que “los laboratorios son conscientes de que las lagunas existentes, tanto en los estándares de medición como en las normativas de los diferentes países y la variabilidad de las pruebas, hacen difícil dar resultados concluyentes”.

La historia viene de lejos, ya que el año pasado por estas fechas, la OCU sacaba a la luz un estudio en el que aseguraba que algunos productos ofrecían menor protección de la que indicaban. A pesar de la alerta, no fue mucha la repercusión en las ventas en las farmacias, al menos así lo afirma un estudio de la empresa dermoscópica Ipsos a más de 500 farmacéuticos de toda España que aseguraba que el 76% de estos no considera ''creíbles'' las conclusiones de dicho estudio de la OCU. Es más, “la mayoría de los farmacéuticos, en concreto el 89%, aseguró que la demanda de los productos no bajó. No obstante, el 42% de los profesionales ratifica que el estudio afecta a la reputación de la marca”.

Es el caso de ISDIN Pediatrics Transparent Spray SPF 50+ y Babaria Infantil Spray Protector SPF 50+, que finalmente fueron retiradas del mercado al intervenir la Agencia Española del medicamento y descubrir que, efectivamente, ambas ofrecían menos protección de la que se indicaba en el etiquetado.