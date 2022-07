Zimmermann y la revolución de la moda que tiene en cuenta a Andalucía

En un lugar de Puerto Banús, España y Australia han sellado su hermandad. Zimmermann continúa su expansión comercial por Europa con la apertura de dos nuevas boutiques en España. Madrid y Puerto Banús han sido las ciudades escogidas por la marca australiana para exportar sus diseños más frescos a nuestro país. Vitally ha podido hablar con Nicky Zimmermann, una de las hermanas que están impulsando esta revolución de la moda con toques nostálgicos que mantienen un espíritu casual sin renegar del glamour y, en su última colección, también la frescura del mar.

Pregunta: Cuando eras más joven, fantaseabas con montar una pequeña tienda. Ahora tienes 42 boutiques. ¿Has superado las expectativas?

Nicole Zimmermann: Para mi hermana Simone y para mí, Zimmermann nos ha llevado a lugares que nunca pensamos como una posibilidad cuando empezamos. Nos sentimos increíblemente afortunadas de haber hecho lo que hemos hecho juntas y agradecidos de poder seguir haciendo lo que amamos con la ayuda de tanta gente talentosa cada día. ¡Estamos emocionadas por lo que está por venir!

P: ¿Cómo te sientes al trabajar con tu hermana?

NZ: Si bien el negocio ha evolucionado y la moda ha cambiado, Simone ha sido la voz de la razón y una constante, ella sentó las bases para el negocio, es la pragmática y hace que las cosas sucedan. He tenido la suerte de que Simone haya creado un ambiente que me permite centrarme en el diseño y que está libre de distracciones. Creo que nosotros trabajamos bien juntas porque compartimos los mismos valores y confiamos en los demás. Habilidades y juicio. Ha habido momentos en los que ha habido discusiones fraternales, pero, al final, ambas terminamos riéndonos de eso y llevándonos bien. Pasamos ratos muy divertidos juntas.

P: ¿Qué significa España, y más concretamente Andalucía, para vuestra empresa?

NZ: Poder dar vida a nuestra marca en España es muy emocionante. Hay tanta gente en nuestro equipo que trabaja duro para satisfacer estas oportunidades y llevar a Zimmermann a nuevos lugares, que es muy satisfactorio verlos finalmente abiertos. Estoy muy emocionada de dar la bienvenida a las andaluzas a la tienda de Puerto Banús, espero que disfruten de la experiencia.

P: ¿Por qué habéis elegido Puerto Banús para abrir su nueva boutique?

NZ: La pregunta era más: "¿¡Cómo es que no tenemos una tienda en Puerto Banús!?" Es un destino de vacaciones vibrante y queremos estar en esos lugares, donde está la mujer Zimmermann.

P: Dices que en cuanto finalizas una colección ya estás en la mitad de la creación de otra. ¿Cómo trabajas tu creatividad? ¿Trabajas mejor bajo presión?

NZ: Como diseñadora, siempre me esfuerzo por llegar a nuevos lugares de forma creativa, evolucionando en las formas técnicas en las que creamos prendas e innovando. El diseño nunca para de buscar nuevas vías para crear algo mejor y más hermoso. El ritmo es rápido, pero me queda bien y no es tan difícil cuando amas lo que haces, ¿verdad?

P: ¿Ha influido España en tu forma de diseñar tus futuras colecciones? ¿Te consideras más flamenca?

NZ: Creo que las mujeres españolas tienen un verdadero sentido de la diversión y del disfrute al vestirse y una perspectiva optimista similar a la de las mujeres de Australia. Hay una pasión por el color y me da la impresión que encaja muy bien con la estética de nuestra marca.

P: Cada vez más diseñadores aplican storytelling a sus diseños y colecciones. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto?

NZ: Nuestra narrativa siempre está ligada a la sensación de diversión y disfrute que la ropa puede brindar: esoes lo que es importante para mí en el diseño. Esos detalles. La narración cambia cada temporada y siempre es importante. El equipo de diseño y yo siempre estamos esforzándonos para crear piezas de las que nuestros clientes se enamoren y se sientan elevados: sentimos que es la clave de por qué diseñamos las cosas que hacemos.

P: Estás presente en múltiples semanas de la moda. ¿Qué es lo más difícil de trabajar con modelos?

NZ: Me encanta la emoción de un espectáculo en vivo: es una descarga de adrenalina. Hay un sentido dejúbilo de todo el equipo con todas las modelos vestidas, el equipo de peluquería y maquillaje... Piensa que todas esas personas han dado vida a tu visión y la han convertido en algo hermoso. Es un sentimiento maravilloso.

P: ¿Qué le dirías a los andaluces que ya pueden disfrutar de tu nueva boutique en Puerto Banús?

NZ: Siempre queremos que la tienda sea un ambiente acogedor donde la gente pueda disfrutar de ser ellos mismos y sentirse como en casa, siempre tratamos de introducir algunos detalles y pequeñas curiosidades a través de la tienda, ya sea con los muebles o las obras de arte u otro diseño característico, algo que se sienta fresco y único y, con suerte, traiga una sonrisa a la cara de los clientes.