Los cielos nocturnos más 'limpios' de Andalucía

¿Por qué hay más estrellas en el campo que en mi ciudad? Quién no se ha preguntado esto al llegar a una zona perdida en medio del monte y descubrir que sobre su cabeza se vislumbra un cielo completamente estrellado.

La respuesta es simple: hay exactamente las mismas estrellas, pero no se ven. El desarrollo de grandes núcleos urbanos ha provocado que la calidad de los cielos sea baja y la humanidad no pueda disfrutar de ese espectáculo que es observar los astros del universo. El exceso de luminosidad en la ciudades, conocido como contaminación lumínica, provoca que los cuerpos celestes no sean visibles en el cielo nocturno.

En este contexto, aquellos amantes de los astros que buscan poder disfrutar de un buen cielo estrellado suelen desplazarse a zonas despobladas, a menudo en lugares montañosos o rurales. Para poder conocer mejor aquellos lugares cuyo cielo presenta una contaminación lumínica baja la Fundación Starlight, creada por el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), otorga certificados de calidad de los cielos a aquellos municipios cuyos cielos son de alta calidad.

En Andalucía son tres las zonas que cuentan con certificados que acreditan la excelente calidad de su cielo y su compromiso con la protección y conservación del mismo: Sierra Morena, el Valle de los Pedroches y la Sierra Sur de Jaén.

Estas áreas de la geografía andaluza son lugares idóneos para disfrutar de la astronomía y de fenómenos tan asombrosos como el eclipse lunar del 27 de julio.