Más de 120 empresas sevillanas participan en misiones comerciales con Prodetur

El turismo es uno de los motores económicos de la provincia de Sevilla, y su promoción exterior se ha convertido en una prioridad estratégica para las instituciones y el tejido empresarial. Bajo esa premisa, Prodetur, sociedad instrumental de la Diputación de Sevilla, ha desarrollado un intenso calendario de misiones comerciales y presentaciones del destino bajo el paraguas del Plan de Acción de Promoción Turística del Destino Sevilla.

En lo que va de año, ocho misiones han llevado a más de 120 empresas sevillanas a mostrar su oferta turística en mercados clave. Se han realizado encuentros profesionales, los conocidos workshops, con agencias de viajes, turoperadores y medios de comunicación especializados, con el objetivo de abrir nuevas vías comerciales y consolidar la presencia de la provincia en circuitos turísticos nacionales e internacionales.

“Con estas actuaciones queremos facilitar el contacto directo entre el sector turístico sevillano y los principales agentes del mercado”, explican desde Prodetur. La acogida ha sido notable. Más de 250 empresas del sector turístico internacional han asistido a las sesiones organizadas en los distintos destinos, generando oportunidades de negocio y promoción.

Dentro del territorio nacional, las primeras ciudades elegidas para las misiones comerciales han sido Madrid, Zaragoza y El Puerto de Santa María, al representar mercados emisores consolidados o de potencial crecimiento.

El plan contempla, además, nuevas presentaciones tras el verano en Málaga, Vitoria-Gasteiz, Bilbao, San Sebastián y Barcelona. Todas ellas ubicadas en comunidades autónomas clave como Andalucía, Madrid, Cataluña, País Vasco y Aragón, que en conjunto representan el grueso del turismo nacional hacia Sevilla.

En el plano internacional, la acción promocional se ha desplegado ya en las ciudades portuguesas de Lisboa y Oporto, así como en París, uno de los principales puntos de emisión turística hacia Andalucía. Para el segundo semestre, el calendario incluye Praga y otras capitales europeas como Roma, Milán, Estambul y Manchester.

La dimensión global del plan alcanza también África y América. Tras visitar Rabat, en Marruecos, se prevén nuevas misiones en Ciudad de México, Monterrey y Guadalajara, en lo que representa una apuesta decidida por la captación de turismo iberoamericano.

El Plan de Acción de Promoción Turística contempla en total más de una veintena de acciones en 2025, seleccionadas en consenso con las asociaciones empresariales del sector. El objetivo es reforzar la imagen de Sevilla como destino turístico diverso, accesible y competitivo, con capacidad de atraer visitantes durante todo el año.