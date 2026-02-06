Más de 30 expertos se reunieron para orientar el futuro de las nuevas generaciones

Tomar decisiones firmes sobre el futuro académico y profesional no siempre resulta sencillo. Para ayudar a los estudiantes de bachillerato a conocer de primera mano distintos caminos profesionales, más de 30 expertos han participado en la última edición de Unilands, un evento organizado por Highlands School Sevilla que se llevó a cabo durante los días 5 y 6 de febrero.

Profesionales de distintos sectores formaron parte de una mesa redonda que daba el pistoletazo de salida a dos días de charlas y encuentros. Entre ellos destacaron: Ángel Haro, ingeniero y presidente del holding Wingenia y del Real Betis Balompié; Javier Pérez, miembro del Consejo Asesor de Fitesa y docente en el ámbito ejecutivo; Marta Crespo, Directora Gerente de la Organización de Productos Pesqueros de Almadrabas; y Alexis Masaveu, Administrador del Grupo Ojen, quienes compartieron con los jóvenes sus experiencias, trayectorias y aprendizajes profesionales.

A lo largo de las jornadas, los estudiantes pudieron asistir a diversas ponencias que les permitieron conocer de forma realista el día a día de distintas profesiones y orientar sus futuras decisiones académicas y laborales. Entre los participantes de estas charlas se encontraba el General de Brigada y profesor de la Universidad de Loyola, Ignacio de Olazábal, y distintos profesionales vinculados a compañías internacionales de la talla de Airbus o Procter C Gamble, así como representantes del ámbito empresarial e institucional. El encuentro incluyó además un taller centrado en la aplicación de la inteligencia artificial a las técnicas de estudio, una de las áreas con mayor impacto en los nuevos modelos de aprendizaje y en la preparación académica de los jóvenes.

Además de estas charlas, los estudiantes exploraron la oferta académica de una veintena de universidades nacionales e internacionales, resolviendo dudas sobre distintos itinerarios y conociendo oportunidades que quizás antes no habían considerado.

Este proyecto forma parte del programa By Your Side que persigue acompañar a los estudiantes en el descubrimiento y desarrollo de sus propios talentos durante toda su trayectoria escolar. El programa cuenta con iniciativas como la WorkExperience, que permite a los alumnos realizar prácticas en empresas, test psicopedagógicos, talleres de orientación profesional, mentoring, visitas a universidades, etc.

Para Highlands School Sevilla el objetivo de Unilands es inspirar a los jóvenes, no solo informándoles, sino ayudándoles a comprender el entorno profesional y universitario, las competencias que se valoran en cada ámbito y a conocerse mejor para tomar decisiones conscientes sobre su futuro.