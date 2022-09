50 Cent en Sevilla: precio y dónde comprar las entradas para su único concierto en España

El viernes 16 de septiembre comienza la segunda edición del festival Icónica Sevilla Fest. Tras la gran acogida del año pasado, vuelve este festival que se celebra en la Plaza de España.

Durante el mes de septiembre y octubre se realizarán distintos conciertos, donde acudirán artistas conocidos a nivel nacional e internacional, algunos de ellos como: C. Tangana, Kase O, Leiva, Becky G o 50 Cent.

La actuación de 50 Cent es una de las más esperadas por el público, ya que es uno de los raperos más famosos y uno de los mejores productores de música de las últimas décadas. Curtis James Jackson, el nombre real del artista, nació el 6 de julio de 1975 en Queens, Nueva York.

50 Cent es considerado uno de los mejores raperos de la historia, ya que durante la década de los 2000 alcanzó la fama mundial con el lanzamiento de los álbumes 'Get Rich or Die Tryin' y 'The Massacre' en los años 2003 y 2005 respectivamente, todo esto gracias a la ayuda de Eminen y Dr. Dre. Según la revista Billboard, 50 Cent se ubicó como el sexto mejor artista de la década de los 2000.

Este famoso artista actuará en el Icónica Sevilla Fest el día 22 de septiembre, en el que será su único concierto en España durante este 2022. De hecho, 50 Cent viene de actuar este año en la final de la Super Bowl, uno de los acontecimientos deportivos más importantes del año.

¿Dónde comprar las entradas?

Para adquirir las entradas para el concierto del 22 de septiembre tendremos que acceder a la web de Icónica Sevilla Fest y realizar todos los trámites para poder adquirir la entrada.

En el caso de los tickets en carácter de Movilidad Reducida deberemos dirigirnos al siguiente correo ticketing@iconicafest.com. Los menores de 16 años deberán asistir acompañados de un tutor legal y llevar una autorización cumplimentada correctamente. Esta autorización la puedes descargar clicando aquí.

Precios

Las entradas para ver la actuación tienen distinto precio dependiendo de la ubicación que se desee: