'Amalia y el Lobo', el lupus de cerca en el libro de Amalia Sánchez Candón

El Palacio de los Marqueses de La Algaba (Plaza Calderón de la Barca) acoge este viernes, 9 de octubre, a las 19:00, la presentación del libro Amalia y el Lobo, de Amalia Sánchez Candon Ortiz de Lanzagorta. La autora estará acompañada del doctor Julio Sánchez Román que a su vez es el prologuista del libro. El libro, editado por Readbook editorial, es un libro de bitácora que cuenta los embates de una enfermedad como es el lupus erimatoso, enfermedad autoinmune, que desde el año 1983 arrastra la escritora que de manera constante y con optimismo ha enfrentado hasta ahora.

Recién mudada a su ciudad natal, Sánchez Candón, tras el confinamiento, cuenta las vicisitudes vividas y, tras casi un año desde que lo presentó por primera vez en Sevilla, vuelve con esta obra que pretende proporcionar herramientas emocionales a las personas que tienen que enfrentarse a un diagnóstico de alguna enfermedad crónica.

"El objetivo de éste libro –explica la autora– no es más que hacer ver a toda persona que existe vida tras un diagnóstico de cualquier enfermedad crónica, autoinmune o no… y el truco es aquél que un día me enseñó el doctor Julio Sánchez Román: conocer tu enfermedad igual o casi mejor que los propios médicos, escuchar bien a tu cuerpo y respetar el espacio que le corresponde, en este caso, al lobo… pero teniendo siempre en cuenta que las riendas de tu vida las llevas tú. Tú no eres tu enfermedad".

Hoy, a sus 52 años, tras publicar Amalia y el Lobo afirma que se encuentra en su mejor momento para comunicar personal y profesionalmente una serie de herramientas para acompañar emocionalmente a enfermos, familiares y personal sanitario, no quedándose con este libro, sino "organizando charlas, talleres y cursos por diferentes hospitales y asociaciones y centros de salud, cuando comencemos una normalidad que todos estamos esperando. Ya que muchas enfermedades crónicas siguen su ritmo en tiempos de covid-19 pero no podemos dejarlas de lado".

La autora, Amalia Sánchez Candón

Amalia Sánchez Candón Ortiz de Lanzagorta inició a los 18 años su andadura en los medios de comunicación, comenzó a trabajar en la radio hasta el año 2007 y comprobó que la mejor arma que tiene es la palabra, que comunicar es lo que le mueve a acercarse a la gente, manera humana y profesional, por ello también terminó sus estudios de Arte Dramático (1985) y marchó un tiempo a Madrid para trabajar en la CNTC con José Luis Alonso de Santos y Marsillach, así como en diferentes compañías teatrales (1991).

Ha heredado de su padre, José Luis Ortiz de Lanzagorta, el noble oficio de la literatura y ha colaborado con diversos artículos en diferentes medios de temática diversa (desde Semana Santa hasta críticas teatrales u opinión). También hizo una incursión en el mundo de la redacción y los guiones para televisión. Actualmente, es coach social, título que ha obtenido en su anterior residencia, Madrid.