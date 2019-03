El festival gastronómico de 'foodtrucks' Callejeando Food Fest vuelve a Sevilla

El Muelle de las Delicias acoge, desde este viernes 29 al domingo 31 de marzo, el festival gastronómico de foodtrucks Callejeando Food Fest. Durante tres días, se podrá disfrutar nuevamente de la mejor "comida callejera", de actuaciones musicales en directo, de actividades benéficas y solidarias, de diferentes talleres, concentración de vespas, yoga familiar, entre otros, con un rincón muy especial para los niños.

El Muelle de las Delicias, acogerá junto al Acuario, a un buen número de entusiastas a los mandos de sus foodtrucks, para compartir sus creaciones gastronómicas.

El foodtruck sevillano Lacayejera, que ha sido seleccionado por Lonely Planet como uno de los 80 mejores del mundo, según su publicación Around the world in 80 Food Trucks, estará presente en el festival de Sevilla. Esta guía salió a la venta en España el 1 de marzo a través de Amazon y hace un repaso por los que considera las mejores paradas de comida callejera del mundo.

El recorrido del festival de 'foodtrucks'

Desde la primera edición de octubre del año 2015, esta edición se inicia con un "traspaso de poderes" a Viralmike Events, empresa originaria de Valladolid que ha comprado la marca y todo el Know How de los eventos Callejeando Food Fest y se ha convertido en el mayor promotor de Festivales Foodtrucks de España con esta compra.

Ahora, Callejeando Food Fest recorrerá el territorio nacional empezando en Valladolid, Burgos, Badajoz, Ayamonte, Isla Cristina, Chipiona, Rota, Estepona, Marbella, Roquetas de Mar y Almería y por supuesto Sevilla con dos ediciones, ésta de marzo y la próxima de septiembre.

Callejeando Food Fest supuso hace ya más de cuatro años un soplo de aire fresco en lo que a conceptos de festivales gastronómicos, familiares, musicales y de ocio se desarrollaban hasta entonces en Sevilla, el ambiente es variopinto y entrelaza tantas tribus urbanas y edades que se ha consolidado en un evento libre de prejuicios, libre de arquetipos y etiquetas.

Callejeando Food Fest nació en Sevilla y ahora recorrerá media España exportando su manera de entender la comida callejera entre amigos, familia con buena música en directo y actividades para todas las edades.