Cena solidaria en el Real Club de Tenis Betis a beneficio de los niños talibé de Senegal

El Real Club de Tenis Betis y el Rotary Club Sevilla Giralda han organizado una cena solidaria para apoyar un proyecto de asistencia sanitaria para los niños talibé de Senegal. La cena tendrá lugar el 13 de junio en las instalaciones del Club Tenis Betis a las 20:30.

Además de la cena, a 28 euros el cubierto, habrá música en vivo y una rifa de camiseta y balón firmados por jugadores del Betis y del Sevilla.

Este evento surge a iniciativa del Rotary Club Sevilla Giralda, el Real Club de Tenis Betis y el cooperante sevillano Pablo Rodríguez López del Río (de la ONGD Coopera) que es el responsable directo de este proyecto de cooperación, cuyo objetivo concreto es mejorar la salud de estos niños. Para ello se prevé la capacitación de profesionales sanitarios locales con el fin de que presten atención sanitaria específica para estos menores quienes, debido a su precaria situación, sufren graves enfermedades infecciosas digestivas, respiratorias y dérmicas de muchos tipos, especialmente la sarna.

Pero, además, el proyecto está orientado a devolver la dignidad a estos niños cuyas condiciones de vida vulneran todas las convenciones internacionales sobre respeto de los Derechos del Niño.

La contraparte de Coopera en este proyecto es la Maison de la Gare en la localidad de Saint Louis, un centro de acogida donde los niños talibé pueden encontrar tranquilidad, asearse y recuperarse de la situación de calle.

¿Quiénes son los niños talibé?

Los niños talibé son niños de entre 4 y 18 años originarios de zona del interior de Senegal, Guinea, Gambia, Mauritania o Mali, excluidos socialmente y altamente vulnerables, que viven en escuelas coránicas o Daaras principalmente en las grandes ciudades de Senegal, Dakar y Saint-Louis.

Estos niños son entregados por sus padres a los líderes religiosos o marabouts pensando que acceden a una vida mejor cuando la realidad es que acaban mendigando por las calles y sufriendo maltrato de todo tipo. Lo único que hacen durante toda su infancia y pubertad, hasta los 18 años es mendigar dinero, azúcar, harina o comida para sus tutores, los Marabús o maestros coránicos y aprender de memoria un único libro, el Corán.

No están escolarizados, no aprenden las habilidades básicas para desenvolverse en la sociedad (leer, escribir, francés, algo de matemáticas, etc.), no están registrados en los sistemas de salud pública, viven en régimen de semiesclavitud en las escuelas coránicas o Daaras, no tienen acceso a letrinas y duermen hacinados en dormitorios sin colchones, ni ventanas.

