Cuidar los pies en verano: trucos y consejos

Con la llegada del verano y las altas temperaturas nuestros pies comienzan a sudar. Después de tantos meses "escondidos" salen a la luz y, sobre todo a las chicas, les llega el turno de hacerse la pedicura para tenerlos presentables y bonitos. Sin embargo, más allá de la estética, sobre todo es aconsejable no andar descalzos en zonas públicas con agua (como piscinas o cámpines), utilizar calzado adecuado y extremar la higiene para evitar problemas de hongos.

A continuación se exponen una serie de consejos con el fin de poder tener la salud de los pies en las mejores condiciones durante la época estival.

¿Debemos llevar sandalias para caminar largos recorridos?

Pues, según los podólogos, este tipo de calzado permite que el pie transpire ofreciendo, además, sujeción para andar de forma segura. Sin embargo, a pesar de las ventajas de las sandalias en estos meses, no son adecuadas para realizar largas caminatas, debido a que su suela no suele ser gruesa y no está diseñada para actividades de mayor rendimiento. En estos casos, mejor utilizar siempre calzado deportivo.

Protegidos en baños públicos

En este caso, las chanclas no ofrecen una sujeción al pie adecuada, pero son perfectas y cómodas para acceder a los baños públicos, ya sea una playa o piscina, donde su uso debería de ser obligatorio.

En verano proliferan la salida de hongos o verrugas plantares si nos exponemos en demasía en los lugares húmedos, por lo que es más que aconsejable proteger nuestros pies de este tipo de infecciones.

¿Nos ponemos calcetines?

Aunque sean de lo más antiestéticos en época estival, los expertos recomiendan utilizarlos también con calzado de verano pues protegen de las posibles rozaduras. Al llevarlos, para evitar la sudoración, se puede utilizar algún producto recomendado por el podólogo.

Higiene e hidratación diaria

La sequedad de los pies requiere de humectantes, por lo que si utilizamos cremas hidratantes, evitarán que nuestros talones se agrieten o cuarteen. Por este motivo, es aconsejable lavarnos diariamente los pies, secarlos muy bien, sobre todo entre los dedos, y aplicarnos crema para esta parte del cuerpo (poca cantidad para que se absorba pronto).

Protección

La arena de la playa exfolia y tonifica nuestros pies, algo muy beneficioso. Sin embargo, si nos exponemos sin ningún tipo de calzado, deberemos echarnos protección solar en el dorso de los pies, una de las partes que más sufre de quemaduras.

Sin pintauñas

En cuanto a las chicas, por regla general, los expertos no recomiendan los esmaltes porque debilitan las uñas. En verano puede hacerse alguna excepción porque los dedos quedan al descubierto, pero se desaconseja los esmaltes permanentes. De hecho, avisan, de sufrir una infección por hongos estos productos empeorarán la zona afectada de la uña.