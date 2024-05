Décima edición de Recoveco Market en el barrio sevillano de San Julián

Los días 11 y 12 de mayo regresa Recoveco Market, una ruta artesana impulsada por un equipo de mujeres creativas en red, profesionales y residentes del barrio de San Julián. Ellas abren las puertas de sus talleres del barrio de San Julián tres veces al año, en primavera, otoño y Navidad, para ofrecer una amplia variedad de productos creados por marcas made in aquí, como ellas dicen.

Son más de 40 marcas las que participan en esta edición en horario ininterrumpido de 12:00 a 20:00. Uno de los alicientes principales, que atrapa a los visitantes edición tras edición, es el pasaporte recoveco. En un ambiente familiar y conociendo el barrio de cerca, el público asistente podrá hacer un recorrido por 8 talleres participantes ubicados entre las calles Sol, Pasaje Mallol, Juzgado, Aceituno, San Hermenegildo y Morera. Sólo por visitar uno de los talleres participantes durante el evento, recibes el pasaporte y el primer sello que acredita tu estancia allí. Quienes consigan los ocho sellos y completen la ruta, entran en el recosorteo y pueden conseguir una cesta con una selección de productos de las marcas participantes. Es, por tanto, una actividad muy recomendable para realizar en familia.

En palabras de las portavoces de Recoveco Market, Natalia Mateu y Ellavled Alcano: "Es más que un mercado, supone también un paseo ideal para experiencias únicas y sostenibles, en la que se pueden encontrar productos exclusivos de joyería, moda y complementos, crochet, bordados, botánica, decoración y diseño, ilustración, ebanistería-restauración, cerámica, cosmética y alimentos ecológicos creados por más de 40 marcas locales, que incluye las marcas anfitrionas así como otras muchas invitadas especialmente para la ocasión".

Y es que, entre las marcas participantes encontramos creaciones para todas las edades, y todos los gustos. Entre las más de cuarenta marcas que participan, todas locales, se encuentran firmas de ropa como Telita, Nantú, ILo, Marilene, Hisabelia o la marca de ropa para niños y bebés Rossitta Paris. O productos de ilustradoras sevillanas, algunos de los cuales (como las tote bags de The Sevillaner y The Printed Rabbit) causaron furor llegando a agotarse en ediciones anteriores. Concretamente, participan la creadora del cartel de esta edición, y anteriores, La Mumina, junto con Tasirupeka Haro, Adela Angulo, Mari Muriel, Carolina Saiz, La Sentía, que incluso realiza objetos de menaje con sus diseños y, de nuevo, el proyecto The Sevillaner que expone estos días sus ya míticas portadas en LAB Sevilla.

En Recoveco Market, los visitantes podrán hacerse con diseños y creaciones de todas ellas. Los accesorios y complementos artesanales también tienen su lugar en Recoveco Market, de la mano de marcas como Miao Joyas, Stéphanie Da Rocha, Cucú Joyas, Raquel Soto, Nubla Handmade, Dariogurumi y las marcas Descará, Ketekiero, The Printed Rabbit y Niebla.

Recoveco Market nació en 2019 con el objetivo de promover un consumo más consciente, valorando el trabajo artesanal, la calidad de los materiales y la exclusividad de los productos: comprar menos, mejor y con mucha cabeza. Es por ello que, en los talleres participantes, se lleva a cabo creación pero también restauración y upcycling, como es el caso de Macareno Studio, la artesana Isabelle Pradas, o de Natma Wood, especializada en ebanistería artística. O de La Damajuana, que además de la cerámica está especializada en transformación de muebles e interiorismo.

La cerámica es, sin duda, una de las señas de identidad de Sevilla. Símbolo de la fusión entre la tradición, la modernidad y la innovación. Así que no podía faltar a la llamada de las artesanas de San Julián y, además de con La Damajuana, está representada por las marcas Cerámica sin prisa, de Vera Conesa, Como Matilda, Golondrinas y Soy Solita.

Las marcas de cosmética A tu vera y Fango y flores, de papelería creativa Raquel Sarabia (con su eslogan “Bechamel mucho”), y Borbotea Coffee completan la oferta artesanal de Recoveco Market junto con propuestas tan originales como la marca de elaboración de papel Papeles para sentir, las plantas de Curioso Plant, el diseño textil de Chee Cultural, la apuesta por la conservación de los modos tradicionales de obtener cereales de Harinas de ronda y las compresas de tela sostenibles de Hilo Mandarina.

Sin duda, una cita obligada para quienes quieran apoyar el comercio local, y la creatividad de cercanía, al tiempo que obtienen productos exclusivos, hechos con dedicación y mimo. Una experiencia única, en la que el visitante puede conocer a la artesana que realizó el artículo que se lleva a casa y descubrir el lado más artístico no sólo del barrio de San Julián sino de Sevilla mientras pasa una agradable jornada en familia, en pareja o con amigos.