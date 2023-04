Esenzia abre nueva tienda física en la calle San Eloy

La marca de moda Esenzia se muda a una nueva ubicación para ofrecer una experiencia de compra mejorada a sus clientes. Con un espacio de casi 250 metros cuadrados distribuidos en tres plantas, la marca busca ampliar su oferta de productos y mejorar la conexión entre sus departamentos, tal y como nos cuenta Alessandro, uno de los fundadores de la mítica firma sevillana: “Realmente la distancia que nos separan de ambas ubicaciones no supera los 30 metros. Buscamos ampliar nuestro espacio de tienda para que nuestros clientes puedan disfrutar de una mayor experiencia en todos sus sentidos. Además, el incremento de referencias de ropa en nuestras colecciones ha hecho que 29 metros cuadrados sepa a poco. A esto le añadimos a qué la nueva ubicación de casi 250 metros cuadrados cuenta con tres plantas. Nos permite ubicar en la planta superior las oficinas, anteriormente situadas en Gran Plaza, y en el sótano un área de descanso y almacenaje para tienda que hasta ahora no teníamos por espacio. Las ventajas de tener a todo nuestro equipo unificado en un mismo espacio será sin duda un salto de calidad. Nos permitirá estar mejor conectados entre todos los departamentos y poder afrontar con mayor rapidez los problemas, hablando siempre de almacén como estocaje de tienda. Nuestro gran almacén está externalizado en Alcalá de Guadaira”.

La marca de moda Esenzia ha destacado en la ciudad sevillana gracias a su filosofía de ofrecer prendas de calidad, artesanía local y diseño único. Su enfoque se dirige especialmente a jóvenes de entre 14 y 25 años, pero también buscan ampliar su base de clientes con nuevas colecciones de camisas, polos, guayaberas y gorras, entre otros. Para Esenzia, la moda no es solo una cuestión de ropa, sino que es una forma de vida, una expresión de personalidad y autenticidad. La marca lleva a Sevilla por bandera al mundo entero, con la finalidad de hacer sentir a sus clientes auténticos “canallas” y enorgulleciéndose de quitar años de encima a quien viste sus prendas, demostrando que la moda no tiene límites.

La firma ha sabido aprovechar una de las festividades más importantes de la ciudad y con gran afluencia de público como es la Semana Santa en Sevilla: “Para aprovechar el transitar de miles de personas por la calle de nuestra futura casa en C/ San Eloy 25 durante la Semana Santa, decidimos de manera exprés poner una lona qué resultase atractivo. La campaña ha generado en redes sociales +2000 seguidores nuevos, más de medio millón de impactos, +6000 likes en post y artículo de prensa en medio local con datos de interacción aún por medir.Un guiño a talento andaluz del sector al que le tenemos un aprecio tremendo. Estamos trabajando en llegar a nuevas edades y creíamos qué era la opción perfecta para llamarles la atención. El lema por bandera de Esenzia es “Looking for elegance in a young way” que significa “Buscando la elegancia de una manera joven”. Creo que define a la perfección a nuestra marca y el estilo de nuestras prendas. Son prendas versátiles cómo forros, camisetas o sudaderas para el uso cotidiano”.

Por otro lado, la firma de moda tiene un fuerte compromiso con su tierra y su gente, llevando a Andalucía por bandera: “Para nosotros es un orgullo ser andaluces y más si gracias a serlo estamos dónde estamos. Le debemos mucho a nuestra tierra y siempre quisimos apostar por un modelo de negocio que defendiese nuestra economía local y por ello apostamos por enriquecer nuestras prendas con acabados artesanales realizados en Sevilla, aunque eso signifique que la producción nos deje márgenes muy pequeños. Estamos orgullosos de poder tener una marca de moda qué pretende hacerse un hueco en el mercado dónde ya hay grandes marcas de moda andaluzas con trayectoria. Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte dicen… Nuestro principal objetivo es seguir trabajando para mejorar la calidad de nuestros productos. Poder ofrecer mayor diversificación de producto para alcanzar al mayor número de personas posibles. Es complicado y cuesta sin financiación de bancos, ni de inversores, pero todo el crecimiento de la compañía y las mejoras está siendo a “pulmón” como decimos nosotros, con mucho esfuerzo y sacrificio estamos generando empleo, somos 10 trabajadores, pero ninguna ayuda”.

Y en este contexto, Esenzia se prepara para dar un gran salto durante la Feria de Abril de Sevilla: “Estamos trabajando en una nueva “era”, donde hemos dado un salto de calidad grande en la confección de nuestras prendas. Queremos anunciar este salto de calidad en las próximas colecciones bajo lo que estamos llamando la “Golden Age” (Edad de Oro). Tenemos preparada una campaña con esta temática para la Feria de Abril de Sevilla. Al final, Sevilla tiene dos de las festividades más reconocidas a nivel nacional, como son la Semana Santa y la Feria de Abril, y tenemos que aprovechar estas oportunidades para hacer ruido. Es la única manera de seguir creciendo con pocos recursos, haciendo mucho ruido en redes sociales como podemos”.

La estrategia de Esenzia se enfoca en consolidar su presencia en el mercado nacional a través de la promoción en redes sociales y la fidelización de sus clientes mediante la mejora de la calidad y diversificación de productos. A pesar de ello, la marca se encuentra abierta a la posibilidad de expandirse a nivel internacional, y su diseño personalizado “Established in” les permite penetrar en numerosos mercados nacionales e incluso internacionales.

La marca Esenzia ha experimentado una notable evolución desde sus inicios. Durante el último año, la marca ha quintuplicado su facturación, llegando a cerrar el año 2022 con una cifra de negocio de 600.000 euros. Además, durante el presente año 2023, la empresa espera duplicar estos datos. A pesar de este éxito, la marca ha enfrentado diversos desafíos durante su crecimiento. La carga de impuestos ha sido una de las principales dificultades a las que se ha enfrentado la empresa, y ha resultado especialmente compleja dada su filosofía de defender la economía local y la artesanía en la confección de sus prendas: “Hemos tenido ofertas de talleres marroquíes, portugueses, turcos, etc que resultan muy apetecibles, pero estamos dónde estamos por nuestra filosofía. Tenemos grandes profesionales del sector aquí y estamos orgullosos de trabajar con ellos y ver incluso como le hemos cambiado la vida a pequeños talleres familiares donde han hasta duplicado plantilla la temporada pasada gracias a nosotros. Eso nos satisface mucho. Aun así, hacemos un llamamiento a los lectores de este medio, para qué puedan visitarnos de manera presencial en C/El Silencio u online esenziashop.es y confiar en nosotros como marca. No tenemos edad ni etiqueta, aunque algunos digan que uno se siente más joven cuando nos visten. Con una compra, no sólo ayudan a nuestro proyecto sino a todo el ecosistema qué tenemos formado. Y aunque parezca que no, lo necesitamos. Necesitamos que confíen y nos den la mano”.