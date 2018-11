Exposición de pintura dedicada a la Guardia Civil en el Círculo Mercantil

José Luis Meléndez García (1953, Cádiz) llega al Círculo Mercantil con una exposición de pintura dedicada a la Guardia Civil, cuerpo al que perteneció durante más de tres décadas. A unos meses de comenzar los actos de homenaje del 175 Aniversario de fundación de esta institución, este suboficial retirado ha querido sumarse a esta importante celebración con una exposición de más de treinta cuadros donde aparece el cuerpo de seguridad representado como principal protagonista a través de diversas escenas.

"Ya desde niño presentaba una fuerte afición por la pintura que practicaba de forma autodidacta", cuenta el autor de la obra.

Aunque con 18 años entró a formar parte del cuerpo pudo dar rienda suelta a esta afición en su puesto de trabajo, "por mi especialidad de atestados de tráfico al tener que diseñar los croquis de los accidentes". Aunque él mismo reconoce que no es un profesional de la pintura ni recibió estudios de este arte, ha podido experimentar con diferentes técnicas, como el grafito, tintas, tizas y óleo. "Cada lienzo al que me he enfrentado ha sido un reto para mí ya que todos tenían algo nuevo, que me hacía dudar de si sería capaz de terminarlo aceptablemente", explica.

Este pintor aficionado siente predilección por la pintura realista y los matices del impresionismo que también incluye en sus obras.

En esta ocasión, y por primera vez, José Meléndez presentará obras realizadas durante los dos últimos años como preámbulo a los actos de homenaje del 175 aniversario que en 2019 celebra la Guardia Civil, institución muy unida al Círculo Mercantil. El estrecho vínculo que une a ambas entidades se consolidó aún más con la entrega de la Cruz de Plata al Mérito de la Guardia Civil el pasado 12 de octubre con motivo del 150 Aniversario de fundación del Mercantil.

La muestra permanecerá hasta el domingo 2 de diciembre, en horario de 11:00 a 13:00 y de 17:00 a 21:00. C/ Sierpes, 65.