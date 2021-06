Un Faro de la cultura

33 bandas portuguesas de 30 géneros musicales se encontraron durante esta semana en el festival South Music, celebrado en la ciudad portugesa de Faro. Este evento, organizado por el Ayuntamiento y el Teatro das Figuras, sirvió para promover e impulsar la música del sur luso con actuaciones en directo, conferencias y networking. Encuadrado dentro de la candidatura de Faro como Capital Europea de la Cultura 2027, fue una plataforma que supuso una oportunidad para que tanto artistas emergentes como consolidados del área geográfica del Algarve pudieran tener contacto con agentes implicados de la industria musical. Solicitaron participar en él casi 300 artistas, pertenecientes a un amplio abanico de géneros musicales como rock, jazz, pop, hip hop, acústica, rap, blues, electrónica, indie o fado, entre otras.

En los últimos años, la música en el Algarve ha experimentado una creatividad y crecimiento exponencial en la región con la aparición de proyectos musicales que cuentan cada vez con más calidad. Sin embargo, existe un objetivo primordial que aún no se ha logrado alcanzar: la proyección nacional e internacional de estos grupos y proyectos. De esta forma, con la organización de South Music se organizó en Faro una completa exhibición de bandas e iniciativas musicales individuales. Los proyectos del festival fueron evaluados por un jurado compuesto por destacadas personalidades del panorama musical luso, tanto regional como nacional. Además, South Music contó con embajadores del proyecto, figuras clave de la música portuguesa como Dino D'Santiago, Júlio Resende, Nuno Guerreiro, Viviane y Zé Eduardo.

Las 33 bandas seleccionadas para participar en South Music fueron las siguientes: 2143, Ben & The Pirates, Carol, Carolina Fonson, Cicatriz, Danz, Galopim, Goldcobra, Grafonola Voadora & Napoleão Mira, João Mestre, Leon Baldesberger´s Meersalz, Little´s 4tet, M.E.D.O, Mundopardo, Nanook O vagabundo, No time to waste, Orfélia, Paulinho Lêmos Solo, Plasticine, Porcelana, RealPunch, Reflect, Riding a Meteor, Stone Breaker, Subtil, Tabea, Teresa Aleixo, The Black Teddys, The Elephant Woman, The Mirandas, Time for T, Villain Outbreak y Yuca.

El festival South Music se pudo seguir de forma gratuita a través de una plataforma innovadora que transporta a un entorno completamente virtual, donde fue posible vivir la experiencia de un festival de música en múltiples dimensiones ya que, además de poder asistir a los conciertos, también se pudo interactuar con otros participantes. Tras el festival, South Music continúa funcionando como agregador de contenido y vehículo de comunicación con la industria musical. Además, será una plataforma de vídeos, audios, información y contactos con las bandas musicales que han participado.