Festival de yoga en el Parque de Las Graveras en San José de la Rinconada

Clases, talleres, concierto, conferencias, mercadillo Eco-Yogui. Todo éso y mucho más es lo que podrán disfrutar los amantes del yoga en el Parque de Las Graveras en San José de la Rinconada este viernes 13 de mayo. Se trata del primer gran evento de éstas características que se organiza en Sevilla, y tendrá como escenario un ambiente de naturaleza excepcional en el que realizarán las distintas clases en varios espacios distintos mirando al lago.

Desde la gran plataforma podrá verse atardecer en este lugar mágico, al tiempo que se realizarán prácticas variadas de esta disciplina, que se forjó hace más de cuatro mil años en el contexto de la antigua civilización del valle del Indo. Clases de Power Vinyasa, Jivamukti, Yoga Strength, Slow Flow, Rocket o talleres de Extensiones de Espalda, Pranayama o meditación forman parte de este programa novedoso que ofrecerá de manera simultánea prácticas hasta el anochecer.

"Este evento nace de un latido común, del deseo de ofrecer algo especial a Sevilla, de unirnos en yoga, un evento tanto para practicantes de yoga, profesores o quien quiera iniciarse en esta senda. El enclave mágico elegido es un lugar privilegiado, con una laguna y toda pa fuerza y energía del elemento agua, explica Elena Sualeiva, una de las organizadoras.

Programación del Festival de Yoga

El festival se celebrará de 18:30 a 23:00 en tres zonas denominadas Akasha Lago,Espacio Chandra y Pradera Shanti, en las que los asistentes podrán participar en talleres de Yoga desde clásicos a contemporáneos y conocer las claves de técnicas de relajación así como el broche final de un concierto de cuencos tibetanos, arpa y canto de Mantras a cargo de Carlos Escobar y Patricia Ramos. Además, los asistentes tendrán la posibilidad de probar una cena macrobiótica servida por Eva Luna, que ayudará a entender los nutrientes, la calidad de los alimentos y cómo combinarlos porque "somos lo que comemos y la alimentación nos influye a todos los niveles, tanto el físico como el mental, emocional y energético", cuenta esta BioChef.

Semilla del Festival Internacional de Yoga Sevilla Sensorial

Cabe destacar que el festival reunirá a más de 20 profesores de distintas escuelas de yoga de Sevilla con la idea de plantar la semilla de una gran cita en el Primer Festival Internacional de Yoga Sevilla Sensorial que se celebrará en octubre de 2022 y al que asistirán maestros de yoga referencia de nuestro país, así como de expertos de otros países y filósofos en literatura védica, músicos en directo y profesionales comprometidos con la adquisición del bienestar físico y mental.

"El yoga es una forma de vida que trae muchos beneficios. En mi caso, tras el cáncer, me ha ofrecido una tabla de salvación, por lo que no sólo lo recomiendo e imparto yoga y yoga oncológico si no que animo a todos a que se acerquen a esta disciplina como una herramienta magnífica de crecimiento espiritual y también de mejoría del cuerpo físico", asegura Nuria Tamayo, fundadora de YogayCáncer y otra de las organizadoras del evento quien ofrecerá asimismo una charla.

Sevilla Sensorial, cuyas entradas ya están puestas a la venta a través de su página web www.sevillasensorial.es, contará con profesores tan destacados como Miriam Aguilar, directora de la Escuela Profesional Espacio para el Yoga, que impartirá una práctica Jivamukti, vigorosa y dinámica donde cada movimiento va acompañado de una respiración consciente con una música inspiradora, meditación y mantras.

Asimismo, Celia Corrales ofrecerá Yoga Strength, una clase perfecta para aumentar fuerza y energía; Elena de Sualeiva, de Vive Yoga Mairena, impartirá un Power Vinyasa para sumergirse en el arte de fluir y entrar en una meditación en movimiento oRoberto Flores, de Lemon Yoga, con su concepto de vida trasladado a la esterilla en un Slow Flow. También contará con la presencia de profesores como Inma Ruiz, que impartirá un Taller de Extensiones de Espalda o Susana , de Surya Yoga Studio.

"Para nosotros es un placer poder acoger un evento de estas características", asegura Germán Monterrubio, responsable de Las Graveras Land and Water, "desde que me hicieron la propuesta supe que era un evento que Sevilla necesitaba y va muy acorde con este espacio mágico de luz, agua, naturaleza, deporte y bienestar". "El yoga nos ofrece una experiencia integradora que ayuda a detener por un momento esamentalidad del mono que salta de rama en rama, un modus vivendi que hace que no nos enteremos de nada e incluso enfermemos”, añade Tamayo, quien echa mano de los escritos más antiguos para explicar el yoga. "Como dice el sabio hinduista Jiddu Krishnamurti tratamos de hacer frente a una realidad cambiante con una mente rígida. En yoga, moldeando el cuerpo, logramos una mente flexible que se adapta al cambio. Esto nos permite enfrentarnos a la vida de otro modo. El yoga no es una religión sino una práctica, estilo de vida o filosofía que está vinculada a distintas vías místicas o espirituales desde su origen".