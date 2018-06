Flamenco sin barreras

La cantaora de El Viso del Alcor Vanessa González y el guitarrista de Bormujos David Campaña han sido seleccionados como ganadores de la VII Bienal Flamenca de la ONCE de Andalucía que ha distinguido este año, además, al guitarrista malagueño Sergio Molido, con discapacidad visual grave, con el premio al artista con discapacidad.

Vanessa González suma este reconocimiento a una larga lista de premios de su trayectoria artística entre los que destaca el primer premio del Concurso Nacional de Flamenco Curro Malena de Aguilar de la Frontera (Córdoba), el primer premio del Concurso Nacional Flamenco de Coria del Río, el de Jóvenes Flamencos Rafael Romero El Gallina de Andújar (Jaén), el de la Peña Cultural Juan Casillas de Cuevas de San Marcos (Málaga) –todos ellos en 2016– o también el primer premio del Concurso de Cante Flamenco Peña Cultural Curro de Utrera o el de Morón de la Frontera, en Sevilla, el año pasado.

En 2001 González entró en la Escuela de Saetas La Santa Cena de Sevilla y en 2008 comenzó su andadura en el flamenco en la Escuela de Cante de Fernando Rodríguez. Ese año obtuvo ya el primer premio del Concurso Nacional de Cante Flamenco Antonio Mairena, de Mairena del Alcor. En 2015 estudió becada por la Fundación Cristina Heeren con profesores como Calixto Sánchez, Julián Estrada y Pepa Sánchez entre otros. Hoy su voz flamenca, su quejío, su forma de sentir y entender el flamenco y su juventud, 29 años, le convierten en una gran promesa del cante andaluz.

"Todos los premios son especiales y este también, es un paso más, me hace una ilusión enorme", comenta Vanessa González tras conocer el fallo del jurado. "Es el fruto del esfuerzo, una forma de reconocer el trabajo y mostrar qué hay detrás del escenario, al igual que las muchas horas de práctica y estudio", señala la joven. Vanessa González señala a la figura de Antonio Mairena como su principal fuente de inspiración. "Por mi tierra, estoy muy pegada a Mairena, desde pequeña me he criado escuchando a Antonio Mairena. Bebo mucho de su fuente, aunque escucho de todo un poco, me gusta sobre todo el cante antiguo, de raíz, no soy mucho de innova", comenta González.

La cantaora del Viso se declara una artista de sentimientos "porque cuando se pone a estudiar cante sólo busca entenderlo y sentirlo". "No puedo cantar una letra que no me llegue o hacer un cante sin saber lo que estoy contando. Porque el cante son historias y las letras tienen su fondo; antes que todo es sentimiento", afirma.

Por su parte, David Campaña cursa 4º de grado profesional de guitarra flamenca en el Conservatorio Cristóbal Morales de Sevilla con Marcelo de la Puebla. Comenzó con 14 años con el profesor Roque Acevedo y ha dado también un año de guitarra clásica con José María Sánchez. Este es el primer reconocimiento que suma a su experiencia artística. "Me ha sorprendido, no me lo esperaba, pero me hace mucha ilusión este premio", subraya.