Se buscan las ideas más originales contra el coronavirus en Ideas Factory Online

El próximo 6 de abril comienza la primera edición de Ideas Factory Online, un maratón de ideas en formato digital que pretende generar y desarrollar en tan sólo 14 días ideas centradas en combatir la mayor crisis sanitaria del siglo XXI. Las ideas estarán orientadas tanto a actuar de forma inmediata como a ayudar en el post coronavirus. A día de hoy, con tan sólo una semana de difusión llevan más de 50 participantes con más de 35 ideas originales.

#YoEmprendoEnCasa es la filosofía de Ideas Factory Online, unir a personas de cualquier edad, nacionalidad o formación, que durante el periodo de cuarentena se pongan a trabajar de forma coordinada y den forma a una idea para avanzar y salir de esta crisis, así como prepararnos para el futuro.

Esta ideas estarán englobadas en cuatro categorías:

Salud y Bienestar , acciones que pueden mejoran nuestra salud y protegernos ahora o cuando salgamos del estado de alarma.

, acciones que pueden mejoran nuestra salud y protegernos ahora o cuando salgamos del estado de alarma. Educación y Formación engloban la segunda categoría. Aplicar tecnología, concienciar a la sociedad o desarrollar nuevas fórmulas educativas es parte de nuestro presente y será nuestro futuro.

engloban la segunda categoría. Aplicar tecnología, concienciar a la sociedad o desarrollar nuevas fórmulas educativas es parte de nuestro presente y será nuestro futuro. Impacto Social . En una sociedad tan individualizada como conectada nos hemos dado cuenta de la importancia de los canales de comunicación, pero más importante es la solidaridad, los modelos colaborativos… La sociedad ni más ni menos.

. En una sociedad tan individualizada como conectada nos hemos dado cuenta de la importancia de los canales de comunicación, pero más importante es la solidaridad, los modelos colaborativos… La sociedad ni más ni menos. 3D y Virtual.Muchas tecnologías de Impresión 3D y 4D, Oculus, entornos inmersivos… las nuevas tendencias están provocando un cambio en el paradigma a la hora de afrontar materias tan diferentes como la ingeniería o la psicología.

Quién puede y cómo participar en Ideas Fatory Online

En Ideas Factory Online pueden participar equipos de hasta cinco personas formados por perfiles interdisciplinares que durante 14 días irán recorriendo un circuito de pruebas, sesiones formativas y entregando documentación para que en a penas dos semanas podamos tener más herramientas para luchar con la Covid-19.

Pero, ¿quién puede participar?: "Tener ideas son todos los requisitos. Si tienes entre 16 y 99 años no lo dudes. Lo que de verdad importan son las personas, y si tienen talento, mucho mejor. En nuestros eventos la recompensa es participar, no solemos entregar premios. No obstante, si el volumen de participantes es importante, buscaremos empresas que otorguen becas o ayuden al desarrollo de los proyectos", destacan desde la organización de la iniciativa.

Origen de Ideas Factory

Ideas Factory comenzó su andadura hace cinco años y surgió de la necesidad de impulsar y dar cabida al talento de los jóvenes andaluces. Desde entonces se ha ido consolidando en Andalucía y expandiendo su modelo a lo largo del panorama español gracias al apoyo de instituciones, proveedores, aceleradoras, y por supuesto, el interés de los jóvenes que en cada sesión han mostrado sus ganas por idear y desarrollar iniciativas innovadoras.

Hasta la fecha se han llevado a cabo 30 eventos presenciales en 12 ciudades. Todo esto ha hecho posible que ya se ha hayan obtenido resultados de muchos de los proyectos presentados: 6 premios spin off; la participación en Explorer, en el Programa Minerva y en Andalucia Open Future; así como el apoyo por RedBull en proyectos tecnológicos y un proyecto Ganador del Startup Programme en el ámbito europeo.

La información completa puede encontrarse en la web de la iniciativa o en las redes sociales Facebook y Twitter.