Era una de las concursantes preferidas por el público en Operación Triunfo. Su personalísimo estilo a la hora de cantar hicieron de Julia Medina toda una revelación durante su paso por el concurso. Con voz dulce y ansias por componer, la gaditana consiguió hacerse su propio hueco y ahora lanza al mercado su primer trabajo, No dejo de bailar, cuyo primer sencillo, Dime, no deja de sonar estos días. Además, la artista se encuentra en plena promoción con firmas de discos en diferentes puntos de la geografía española. El pistoletazo de salida, no podía ser de otra forma, es en su Cádiz natal, este viernes. Los seguidores sevillanos podrán verla este sábado en el MediaMarkt del centro comercial Lagoh (de 12:00 a 14:00).

-¿Qué vamos a encontrar en No dejes de bailar?

-Siempre digo que hay como dos vertientes diferentes. Dime puede que represente una vertiente más pop, más clásica, más melódica... Pero después hay otra vertiente que es más de cantautor, porque al final yo soy eso. Ahí se reflejan temas más personales.

-¿Los temas son suyos?

-Sí, aunque la mayoría los he escrito con alguien. Nunca había escrito con nadie, siempre lo había hecho sola en casa. Me sugirieron empezar a quedar con cantautores para ver cómo la hacen ellos, nutrirme y aprender de ellos. A eso me he dedicado este año, a reunirme con cantautores. De ahí ha salido este disco del que estoy tan orgullosa. Además, me encanta ver los nombres que aparecen conmigo, son personas a las que siempre he admirado y ahora ver sus nombres impresos en el disco es algo increíble.

-¿El nombre del disco es una analogía con su estado de felicidad después de salir de la academia?

-Cuando me ofrecieron hacer un disco me pregunté que cómo se hacía un disco. ¿Cómo aprendo? Haciéndolo. Eso lo comparé con el baile, porque en Operación Triunfo tenía que bailar muchísimo y se me da muy mal, aunque me encanta. ¿Cómo aprendí a hacer una coreografía? Pues haciéndola, porque soy bastante cabezona. Creo que era un título que me definía bastante: no sé cómo se hace un disco pero lo voy a hacer.

-En la academia dio muestra de ser una artista con mucha personalidad. ¿Hasta qué punto este trabajo es 100% Julia Medina?

-Escucho el disco y, de verdad, siento que es lo que quería hacer. Estoy muy orgullosa del trabajo que hemos hecho. He aprendido mucho de los cantautores con los que he trabajo y ahora, por ejemplo, cuando compongo me sale más rápido. Aunque haya compuesto con otras personas no quiere decir que en el disco deje de ser yo. Lo bueno de trabajar con tanta gente es que ves que cada uno tiene una forma de escribir canciones, no hay una fórmula, cada uno lo hace como le nace.

-¿Ser de la segunda hornada de OT les ha permitido jugar con ventaja o es un handicap?

-Creo que nuestra edición es muy diferente a la anterior. Creo que ver cómo lo vivieron ellos dentro es una ventaja; ver cómo van sus carreras. También eso nos puso un poco los pies en la Tierra. Es muy fácil creerte en las nubes cuando entras en OT y para nada, ahí es cuando empieza el camino. Sabes que por entrar en OT no tienes hecha una carrera, te la tienes que trabajar. Alfred, Miriam... ves que no dejan de tocar y ahí te demuestran que no puedes dejar de currar.

-¿El acoso y derribo que han sufrido sus compañeros de la anterior edición les ha servido para saber cómo gestionar su privacidad?

-Es un tema que me cuesta mucho porque no entiendo que me puedan llegar mensajes de gente opinando sobre con quién salgo, quiénes son mis amigos, dónde voy... Sé que es trabajo mío porque la gente va a seguir opinando, tengo que aprender a gestionarlo y que no me importe lo que me están diciendo. Estoy intentando construirme una coraza porque hay comentarios que me afectan mucho.

-Las redes sociales han creado un espacio para la gente mala...

-Creo que este año he descubierto la maldad. Hay gente que te dice cosas muy feas. Alguna vez he contestado algún mensaje y me han pedido perdón. Creo que piensan que ese mensaje nunca va a llegar hasta ti, aunque te lo suelten. Pero sí, llega, y duele.

-De admirar a los grandes a cantar con ellos, como Manuel Carrasco

-Estaba un día en casa y me escribió al móvil Manuel Carrasco. "Oye, ¿tú qué tienes que hacer esta tarde¿ ¿Te apetece venirte a cantar conmigo?", así tal cual. Me quedé a cuadros. Me acuerdo que le dije que cómo podía decirme eso con tanta naturalidad. Flipaba. También he cantado con Vanesa Martín, con Carmen Boza, he trabajado con Rozalén, Andrés Suárez, Pedro Guerra, Riki Rivera...

-¿Cómo lleva que la consideren como el relevo de Vanesa Martín?

-Para mí es todo un honor porque lo que más admiro de ella es que haya abierto el camino a que una mujer cantautora pueda estar en ese nivel. Gracias a ella tenemos visibilidad las que hemos venido detrás. Por eso para mí es increíble que me comparen con ella. Para mí Vanesa es Dios y ahora tengo la suerte de poder llamarla cada vez que lo necesito.

-¿Dónde ha aprendido más, en la academia o trabajando con todos estos artistas después de haber salido?

-Obviamente después. En la academia estás cerrado herméticamente, llegué a un punto en que sentí que me estaba quedando sin creatividad, que se me estaba muriendo. Al salir quise ponerme a tope para recuperar esas inquietud y además rodeándome de esos artistas a los que admiraba. He hecho un cursillo exprés desde que salí de la academia, aunque allí también he aprendido muchas cosas.

-¿Qué le pide a esta carrera que está empezando a despegar?

-Que me deje ser siempre lo que soy, que por ahora creo que va a ser así. Que la gente que venga a verme le guste y se quede para siempre. Pero también estamos en un punto algo raro. Cuando sales de OT no tienes trayectoria pero tienen un montón de gente que te está esperando, que está deseando escuchar tu música. No sabes hasta qué punto toda esa gente es real porque no has hecho música todavía. Ahora es cuando de verdad voy a saber quién me sigue por mi música.