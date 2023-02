Lady Cactus, una marca divertida y diferenciadora

Lady Cactus es un espacio de moda creado para todas. Tiene su origen en la fiel idea de ser algo más que una tienda de ropa y complementos para mujer. Detrás de esta genuina Lady Cactus se encuentra Sonia, una gaditana de San Fernando, de 42 años, licenciada en Historia que se ha dedicado durante mucho tiempo a la educación. No obstante, apasionada desde siempre por el mundo de la moda y el comercio ha ido compaginando este trabajo con las ventas por catálogo, bisutería, productos artesanales…

Así empieza su andadura en agosto de 2020, en época de plena pandemia. Es justo después del largo confinamiento cuando la fundadora de Lady Cactus se lanza a cumplir su sueño: abrir una tiendecita en Sevilla. Para ello encontró un sitio muy especial en la calle Rivero, rodeada de pequeños comercios con encanto: “A mí siempre me ha gustado la moda, pero siempre me ha resultado difícil ir de compras porque no terminaba de sentirme cómoda con lo que compraba, me gustaba vestir diferente, original y atrevida”.

Es a raíz de la pandemia cuando el plantearse ciertas cosas se convierte el empujón que necesitaba para el cambio: era abrir su negocio, ahora o nunca. Apasionada por el mundo de la moda, de las ventas, la atención al público y las marcas españolas, siempre le ha fascinado el trato con la gente, asesorarlas, ayudarlas a buscar su estilismo y hablar con ellas, siempre desde el trato muy cercano: “Por eso siempre he querido que Tienda Lady Cactus fuera un espacio en donde mujeres de todas las edades se sientan cómodas, seguras, empoderas y, de paso, charlar sobre moda y tendencias. De ahí nace Tienda Lady Cactus, de ese sentimiento de entender la moda, como originalidad, creatividad y comodidad, me vuelve loca llevar ropa que sea atemporal, bohemia, salvaje y libre. A esto, hay que sumar que me encanta asesoraros, aconsejaros y haceros que os sintáis como en casa”.

Tal y como nos cuenta Sonia, se preparó para ello “realizando cursos de atención al cliente, community manager, personal shopping, escaparatismo, redes sociales… y así me fui formando poco a poco en lo que quería ofrecer en su negocio. Ahora necesitaba un nombre, puesto que sabía que tenía que adaptarme y crecer ante las adversidades, como hace un cactus. Así nació Lady Cactus”. En Lady Cactus se puede encontrar varias marcas españolas como Aire Retro, Anabel Lee, Minueto y Smile, que juegan con la exclusividad y los modelos divertidos, coloristas, arriesgados y rockeros. Todos ellos diferentes a lo normativo, para gente divertida a la que le gusta la moda. “Algo que me llamaba mucho la atención es que el público estaba cansado siempre de lo mismo, lo que iban buscando es algo diferente, no las mismas prendas cotidianas y de siempre. Es por ello por lo que opté por ropa alegre, con elementos únicos. Mis clientas son muy diversas, tengo de todas las edades y que lo que buscan es marcar la diferencia con ropa atrevida. Normalmente también buscan en Lady Cactus prendas que contengan mensajes y que se identifiquen con ellas. Otro de los aspectos que más destacan a la hora de decantarse por nuestras prendas es la comodidad, son productos que valen para cualquier momento y lugar. Además, y esto es verídico, todas las clientes que han llegado a Lady Cactus han entrado siendo clientes y han terminado siendo amigas. Lady Cactus es un espacio de moda donde comprar tranquilas y sin presiones”.

De igual modo, al hablar de Lady Cactus no podemos dejar de hablar del ambiente rockero que embarga cada rincón de esta icónica tienda: “Lady Cactus es un lugar muy rockero, nos gusta cuidar hasta el último detalle, y es por ello que contamos, por ejemplo, con cuadros de David Bowie, Amy Winehouse e incluso de Frida, así como cuadros con frases. Este toque tan característico también le encanta a las clientas de la marca”.

Asimismo, también puedes encontrar complementos hechos a mano, como pendientes de resina y bolsos, todos con su sello divertido y diferenciador: “Son prendas muy versátiles que te las puedes poner para cualquier ocasión, desde eventos hasta tu día a día. En palabras de la propia Sonia: “Sólo hay que darle un toque y la prenda cambia totalmente, dependiendo de la ocasión”.

Lady Cactus se encuentra en pleno centro de Sevilla, en la Calle Rivero 2, entre Sierpes y Cuna, con horario de lunes a viernes de 10:30 a 13:30 horas y de 17:00 a 20:00 horas; y los sábados de 11.00 a 19.00, ininterrumpidamente. También se pueden adquirir sus productos a través de la página web www.tiendaladycactus.com, y en redes sociales, en las cuales es muy activa, como en Instagram (@tiendaladycactus), donde se caracteriza por publicaciones divertidas, con bailes, directos para enseñar sus prendas y novedades.