Lagoh celebra el Día Mundial de Star Wars con una exposición de figuras LEGO

El centro comercial Lagoh celebra hasta el próximo 8 de mayo el Día Mundial de Star Wars, por medio de una exposición de recreaciones de esta mítica saga cinematográfica, realizas mediante figuras de LEGO expuestas al público visitante de forma gratuita. El centro realiza esta actividad en colaboración con la compañía LEGO a nivel internacional, habiéndose habilitado una edición limitada de figuras de la conocida marca, disponibles en el establecimiento que el operador posee en Lagoh.

Concretamente, la exposición muestra diferentes escenas de la saga, relacionadas con personajes como Yoda, el Jedi más longevo, que aparece en los seis episodios de Star Wars; Darth Vader, cuya historia comienza como Anakin, niño, en el episodio 1; o Baby Yoda, protagonista de la serie The Mandalorian. También pueden contemplar las recreaciones de las emblemáticas naves Halcón Milenario, una de las más conocidas de Star Wars, o el Destructor Estelar, capaz de albergar a miles de tropas y naves.

La muestra de LEGO también expone casos como el Droide Imperial, el StormTrooper, los cascos de piloto de los cazas, el modelo Boba Fett o el Scout Trooper, reconocibles en el Episodio VI y en la primera temporada de The Mandalorian.

Día de Star Wars

El 4 de mayo se celebra cada año el Día de Star Wars o de La Guerra de Las Galaxias. Desde hace varias décadas, sus fans conmemoran el nacimiento de esta popular saga, creada por George Lucas en los años setenta. Con el lema Que la fuerza te acompañe (May the Force be with you), aficionados de todo el mundo llevan a cabo numerosos eventos en todo al universo Star Wars, compuesto por toda la serie de películas que daría comienzo de la mano de Mark Hamill, Harrison Ford, Carrie Fisher o Peter Cushin en Star Wars: Episode IV-A New Hope, el 25 de mayo de 1977.