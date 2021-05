‘Liliak’, el humor sin palabras llega al Teatro TNT

Liliak es una nueva propuesta de Teatro Güi que, manteniendo su leal estilo de teatro cómico gestual, nos introduce en esta peculiar fusión del clown y la magia, pero mucha magia. Una mezcla explosiva al gusto y placer de los incondicionales amantes del Clown, el Humor sin palabras y la Comedia gestual del Slapstic.

Unos personajes olvidados, no humanos. Unos personajes que viven al margen del mundo conocido pero, al mismo tiempo, son unos de nuestros mayores observadores. Se alimentan de aves, roedores y otras especies que encuentran a su alrededor. Liliak es un reflejo de nuestro ser más instintivo y más animal pero, a su vez, más puro. No son de aquí, no son de este mundo, pero están entre nosotros. Nos miran, nos imitan, saben dónde están nuestros límites, pero solo observan, respiran y sobreviven. A pesar de sus cientos de años, juegan, se divierten, se aman, el tiempo no ha borrado su inocencia, sus ganas de conocer y su ilusión por la vida o, mejor dicho, por la muerte.

El tándem que protagoniza la obra está más que galardonado: Premio Actor de Escenarios de Sevilla en 2019 para Mané Solano por el excelente trabajo desarrollado en este montaje y Premio Actriz de Escenarios de Sevilla en 2015 para Eba Rubio y Premio Mejor Actriz en la Feria de Teatro de Palma del Río para Eba Rubio.

Teatro Güi nace en 2016 con Abel Mora y Mané Solano. Aunque es una compañía joven, sus componentes tienen una extensa andadura por el panorama teatral andaluz y nacional. Es en el 2019 donde Teatro Güi decide volver a una propuesta escénica, ya más alejada del trabajo social pero sí un interesante reencuentro entre grandes profesionales del mundo del clown y la interpretación (Gregor Acuña y Eba Rubio), pilar básico sobre el cual trabaja la compañía.

Viento Sur Teatro celebra el amor

Teatro

El próximo viernes 7 y sábado 8 de Mayo a las 20:00, la compañía sevillana de nueva creación Favonio regalará a los presentes Cita-dos, una obra que muestra un panorama diverso, cómico e innovador ante el clásico programa de primeras citas. El reparto, capitaneado por Rocío Cuadrelli, demostrará que el amor funciona.

Capturando todo lo que importa

Exposición

Por sexto año consecutivo, la Fundación Cajasol es elegida por World Press Photo, como primera sede mundial donde se podrán ver las 150 fotografías que componen la exposición World Press Photo 2021, el concurso de fotografía más prestigioso del mundo y que este año se celebra su 64º edición. Hasta el próximo 19 de mayo.

En Fundación Cajasol

Jan Fabre llega al Teatro Central

Danza

El inmenso Jan Fabre, monstruo sagrado de las artes visuales y escénicas, vuelve para estrenar en nuestro país su nueva pieza. The fluid force of love es el reencuentro con el humor irrelevante e hilirante de los Monty Python. 9 fantásticos intérpretes darán vida a la sexualidad y el amor en un espectáculo burlesque.

8 y 9 de mayo a las 12:00

Trap en estado puro en Sala X

Concierto

Gabriel Díaz, más conocido como Shoda Monkas, lleva toda la vida involucrado en la cultura Hip Hop, ha estado tocando en más de 25 ciudades de la geografía Española en los últimos años. Ahora, llega a la sevillana Sala X para dar rienda suelta a todo su arte en un concierto que dará comienzo este sábado 8 de mayo a las 15:00. Trap en estado puro.

8 de mayo a las 15:00

Encierro teatral en Sala Cero

Teatro

A partir del jueves 6 y hasta el domingo 30 de mayo de 2021 permanecerá en cartel el montaje teatral ¿Y ahora qué? en la Sala Cero de Sevilla. Bernabé Rico y Antonio Campos (encargado también de la dirección) son los traductores y adaptadores de esta obra original de Branko Djuric. Está interpretada por los actores Candela Fernández y Juanfra Juárez con la colaboración de José María Peña.

Del 6 al 30 de mayo a las 20:00

Un café y reírse por no llorar

Comedia

¿Cómo arreglar el mundo en menos de lo que dura un cafelito?. Llega a La Fundición una obra fresca, divertida y “sin pelos en la lengua” en la que Ana Marrufa, incluso, confesará un pequeño delito. “Fue sin querer, pero no me arrepiento”, dice. “Quien tiene boca, se equivoca”. ¿Tú también te ríes a veces por no llorar?: éste es tu espectáculo.

7, 8 y 9 de mayo a las 19:00 en La Fundición

Tragedia rural en el Lope de Vega

El Teatro Lope de Vega recibe este fin de semana La casa de Bernarda Alba, la obra dramática cumbre de Federico García Lorca. Este “drama de las mujeres de los pueblos de España”, como lo subtituló su autor, llega al teatro municipal los días 8 y 9 bajo la dirección de José Carlos Plaza, que ya dirigió la obra en los años 80, con un reparto formado por ocho actrices con solera. Todas ellas darán vida sobre el escenario a este drama. Considerada la última de las tragedias rurales del autor.