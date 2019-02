Mamandoo reivindica a la flamenca lactante

El sábado pasado, en el Salón Internacional de la Moda Flamenca (Simof 2019), se dio un hecho insólito. Flamencas ataviadas con sus trajes para la Feria dando de mamar a sus hijos en plena pasarela. No se habían colado en el desfile ni mucho menos. Al revés. Fueron las protagonistas de la colección que presentó la firma de moda flamenca Sonibel. Esta iniciativa, impulsada por el proyecto Mamandoo, quería así reivindicar algo que, a pesar de ser natural, no es muy habitual en el Real.

Rocío Romero, doctora en Biología y fundadora de Mamandoo, explica que "a las madres lactantes también nos gusta sentirnos guapas, ir a la moda y a la Feria". Romero fue una de las modelos que participantes en la reivindicación. "Vestirse de flamenca y dar el pecho hasta ahora resultaba una misión imposible", reconoce. Por eso decidió ponerse en contacto con diseñadores de trajes de flamenca para proponerles el reto de, no solo diseñar trajes exclusivos para poder "dar la teta", sino además para contribuir a visibilizar a este colectivo creciente. "Vi que Sonibel destacaba por su afán de mostrar a la mujer real", por ejemplo, con sus desfiles "curvi", explica Romero, que señala que la marca "se prestó desde el principio a colaborar".

Yo te cielo, con las madres lactantes

Así surgió parte de la inspiración de Yo te cielo, la colección de flamenca para 2019 de la firma sevillana, que homenajea la fortaleza y la perseverancia de las mujeres a lo largo de la historia, en especial las madres . Para Sonibel, es en ellas donde nace todo el amor, la ternura y la feminidad de las formas flamencas.Desde Sonibel lo tienen claro: "Pensamos que las madres no tienen que dejar de ir vestidas de flamenca a la Feria y, por supuesto, deben darles de mamar abiertamente en público, pues no hay hecho más natural que este". Por ello acogieron con entusiasmo la idea de dedicar una parte del desfile a las mujeres lactantes, con trajes de flamenca adaptados para amamantar. La colección flamenca 2019 de la firma se completa con una gama de complementos diseñados por la marca Chocolate Complementos, quien también ha creado pendientes y peinetas específicos para el look de las madres lactantes, con la imagen de la asociación.

Una práctica recomendable

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda continuar con la lactancia hasta los dos años o más y esta debe ser a demanda. "La verdad es que el sector de la moda tiene bastante olvidado a este público que va creciendo", indica Rocío Romero. "Por eso las madres debemos y queremos llevar a nuestros bebés con nosotras", subraya. "Nuestro objetivo es que, gracias a esta iniciativa, este año sean muchas las madres que acudan a nuestra Feria de Abril con sus bebés lactantes", explica la creadora de Mamandoo.