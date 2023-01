Manolo Casal y Modesto Barragán presentan 'Generación Tangai' en la Fundación Cajasol de Sevilla

Pocos dudan que los medios de comunicación en general y Canal Sur en particular tienen mucho que ver en que el Carnaval de Cádiz sea conocido en toda España y que sus coplas hayan pasado de ser repetidas en las calles la ciudad a formar parte del repertorio de artistas como Manuel Carrasco. De esta expansión del carnaval gaditano son responsables, en gran medida, Manolo Casal y Modesto Barragán con su programa 'El ritmo del Tangai'.

Y es que mucho ha llovido (siempre menos de lo que debería, sobre todo en los últimos años) desde que en el año 1981 llegaron por primera vez al Gran Teatro Fallo las cámaras de Telesur (ahora Centro Territorial de Televisión Española) para llevar la final a todos los andaluces. Una retransmisión que tuvo que ser en diferido por un problema con la señal, por "las cosas del directo" y las conexiones de entonces. Más de 30 años después el concurso se puede ver desde el principio hasta el fin tanto por Onda Cádiz como por Canal Sur TV.

En 1990 todo cambió con la llegada de Canal Sur. La televisión autonómica vio claro desde el principio que tenía que estar en el Gran Teatro Falla. Comenzó con la emisión de resúmenes de las semifinales y en riguroso directo y al completo la gran final. Todo estaba preparado para que comenzara a hornearse una afición que estuvo a punto cuando en el verano de 1996 Manolo Casal y Modesto Barragán se asomaron a los televisores con un ritmo fresco, El ritmo del tangai. Un programa simple donde lo único que se pretendía era divertir a través de las coplas del carnaval enseñando las peculiaridades del habla y la fiesta de Cádiz.

Una historia, que no solo se puede ver en el los 13 episodios de El ritmo del tangai que se puede ver en la plataforma Canal Sur Más, sino que ahora se puede leer en el libro de Manolo Casal y Modesto Barragán que, como no podía ser de otra forma se llama Generación tangai (Editorial Alfar). En él los dos presentadores de Canal Sur TV realizan un repaso a las tres décadas de la televisión autonómica en el Carnaval gaditano y la influencia que tuvo aquella primera temporada y las posteriores de El ritmo del tangai en el nacimiento de una promoción de aficionados carnavaleros que se mantiene fiel a la fiesta a pesar de no vivir en Cádiz.

Esta publicación, que será presentada el próximo 2 de febrero a las 20:30 en la Sala Machado de la Fundación Cajasol en Sevilla , cuenta con el prólogo de Juan Manzorro. A partir de ahí los autores cuentan sus vivencias, las anécdotas y sus reflexiones sobre esta influencia en la expansión del Carnaval de Cádiz, tanto desde el nacimiento de la propia RTVA hasta la llegada de 'El ritmo del tangai', con tres temporadas en sus inicios y posteriormente recuperado en los previos del Concurso del Gran Teatro Falla, repasando su génesis y cada una de las secciones que tenía este programa. Para ello, también tiran de la pedagogía de la que hizo gala el primer 'El ritmo del tangai' para explicar y analizar la propia fiesta, utilizando para ello cada una de las coplas de los repertorios.