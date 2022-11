National Geographic y The New York Times ponen sus ojos en Carmona

Carmona está de moda. Dos prestigiosas publicaciones internacionales han puesto sus ojos en esta coqueta ciudad sevillana para destacar uno de sus principales monumentos: el Alcázar de la Puerta de Sevilla.

National Geographic ha realizado un recopilatorio de 13 de los castillos más impresionantes que hay en Andalucía y en su lista ha incluido este de Carmona, igualándolo a otros con más recorrido internacional como la Alhambra de Granada o la Alcazaba de Málaga.

La prestigiosa revista destaca que Carmona, uno de los pueblos más bonitos de España, "guarda un variado patrimonio que incluye una necrópolis y anfiteatro romanos (siglo I a.C.), además de palacios, ermitas y conventos que irrumpen en recoletos rincones".

Por otra parte, el diario estadounidense The New York Times ha señalado a Carmona como uno de los enclaves culturales de España que merecen ser visitados por su pasado árabe, según indica el Consistorio de Carmona.

En concreto, la versión española del diario ha publicado en sus redes sociales una información sobre la herencia árabe en la Península y ha destacado que una de ellas es el Alcázar del Puerta de Sevilla, junto a monumentos como la Giraldilla de Sevilla y la Mezquita de Córdoba.

La publicación indica que junto a esos grandes monumentos, "a 20 millas de Sevilla" encontramos el Alcázar de Carmona, "un viejo castillo morisco" que se "asienta en medio del clásico pueblo blanco español", refiriéndose a la trama urbana del conjunto histórico carmonense.

Un rico conjunto arquitectónico

El Alcázar de la Puerta de Sevilla es uno de los elementos más representativos del amplio y rico conjunto arquitectónico de Carmona.⁣

Aunque se han encontrado restos arqueológicos datados entre los S.XIV y XII a. C., su origen está establecido en el S.IX a. C., por lo que en el monumento, que fue declarado histórico-artístico antes incluso que la Giralda, se reflejan, igual que en un diario, los hitos y acontecimientos de la Historia de Occidente.

En los sillares de la Puerta de Sevilla han quedado impresos la cultura de los habitantes del interior de la meseta peninsular, del Mediterráneo Oriental, fenicios, cartagineses, romanos, árabes y, finalmente, cristianos.⁣

Durante el periodo islámico se realizaron diversas intervenciones en el monumento; un arco de herradura de época califal, S.X y otro más exterior de herradura apuntado de época almohade, S.XII.