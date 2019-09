Cuando ordenar tu armario puede hacerte rico

Todo el mundo tiene en el armario ropa que no utilizamos, que hace incluso años que no se pone. Los motivos pueden ser múltiples y dispares, desde porque ha dejado de ser útil o simplemente, una simple cuestión de gustos.

Para eso ha llegado Vinted. Esta aplicación permite al usuario vender aquella ropa que no use. De esta forma, se reutiliza la prenda y además, se consigue un dinerillo extra. Así lo cuenta Victoria Bujalance, usuaria de esta aplicación y que ha conseguido casi 800 euros vendiendo su ropa. Esta joven residente en Sevila conoció esta aplicación buscando páginas webs para vender la ropa que ya no se ponía. Victoria recalca que "esta aplicación sirve principalmente para renovar tu armario, no para ganar dinero como tal". Bujalance además destaca que "es también una forma de conservar el medio ambiente", algo importante en estos tiempos.

Bujalance destaca las múltiples variedades de prendas que se pueden vender. "Vinted permite vender ropa, accesorios, zapatos, ropa de bebé e incluso artículos de belleza". Además de renovar el armario, esta sevillana ha conseguido sacar casi 800 euros. Para ello, ha tenido que ser constante y estar día a día poniendo a la venta sus diferentes prendas. "Haciendo cuentas he conseguido casi 800 euros, pero para ello he tenido que estar día a día poniendo a la venta artículos. Gracias a esta insistencia, mi usuario aparecía en primera página, lo que posibilitaba mayores opciones de vender la ropa".

La joven señala que no es una aplicación para personas con pocos recursos sino más bien para renovar tu armario. "No creo que sea una oportunidad para aquellas personas con pocos recursos porque hoy en día existe ropa barata por todos sitios, sino que es algo para sacarse esa ropa que nunca te pones, que no se le da uso y que la tienes ahí muerta de risa". También recalca que a algunas prendas les ha sacado incluso beneficio. "En algunas prendas he sacado beneficio porque mucha de ella la compraba en rebajas. La mayoría de ella las he vendido con etiqueta, de esas que compras baratas y nunca acabas poniéndotelas", recuerda entre risas.

Pero no solo ha vendido productos, sino que también ha aprovechado algunas de las muchas oportunidades que presenta esta app. Victoria siempre ha sido muy aficionada a la moda, de ahí que tuviera tantas cosas. "Yo tenía prendas de hace doce o incluso catorce años, de esas que no te acuerdas ni de que las tienes". Ella destaca la "seguridad" que muestra esta web a la hora de comprar y vender ropa. Victoria resalta la "visibilidad" que te facilita al promocionar sus productos por países como Francia, Luxemburgo o Países Bajos. "La mayoría de sus clientes son franceses, ya que la aplicación es francesa. Aunque también he podido vender unos zapatos a Lituania".

Esta aplicación permite que el dinero que se gane se guarde en tu saldo Vinted. Una vez ahí, se puede destinar para seguir comprando en la aplicación o transferirlo a tu cuenta bancaria. Una de las grandes ventajas es que Vinted no cobra comisión de venta, sino que el usuario se queda con todo lo que gana.