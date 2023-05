Nueva edición de las becas Talento Cruzcampo destinadas a la formación de jóvenes

Fundación Cruzcampo ha abierto una nueva edición del programa de becas de formación y alojamiento para impulsar la profesionalización y el acceso al mercado laboral de jóvenes entre 18 y 30 años en hostelería, con un 90% de inserción laboral. En su cuarta edición, la Fundación incrementa el número de becas y ofrece 70 plazas a los jóvenes interesados en el programa, becas que incluyen ayudas de alojamiento valoradas en 2.500 euros anuales.

El curso, que comenzará en septiembre de 2023 y finaliza en octubre de 2024, incluye 10 meses de teoría y práctica en Factoría Cruzcampo, microcervecería social y sede de la Fundación. A esta formación, le siguen 3 meses de práctica en establecimientos de alta gastronomía, incluyendo Estrella Michelin

La cuarta edición de Talento Cruzcampo dará comienzo en septiembre tras el éxito de sus tres ediciones anteriores, con un total hasta la fecha de 2.000 solicitudes, 500 alumnos formados en todos los cursos bajo el marco del programa, y un 90% de inserción laboral. El curso, de duración anual, incluirá formación teoría y práctica, y prácticas adicionales en establecimientos de alta gastronomía, y abarcará también el desarrollo personal de sus participantes además del profesional. Para ello, la Fundación cubrirá el 90% del coste de participación de cada joven admitido en el programa y otorgará ayudas de alojamiento valoradas en 2.500€ anuales para aquellos jóvenes cuyas residencias habituales no se encuentren en la provincia de Sevilla, donde se tiene lugar la formación.

Las inscripciones para formar parte de Talento Cruzcampo pueden realizarse ya. El primer paso es completar la solicitud de beca disponible en la página web de la Fundación, www.fundacioncruzcampo.com. El 100% de los participantes seleccionados disfrutarán de esa ayuda de septiembre 2023 a septiembre 2024.

Factoría Cruzcampo, la microcervecería con un fin social

La formación se desarrolla en Factoría Cruzcampo, el lugar que vio nacer a Cruzcampo en 1904. Un espacio social abierto al público donde además de la formación de estos jóvenes tienen lugar otras actividades e iniciativas dedicadas a la promoción de la cultura cervecera, como parte de nuestras raíces y nuestro patrimonio.

Todo lo recaudado se reinvierte en la propia acción social de la entidad. En ella se forma a los participantes con un contacto directo con el público desde el primer momento, en un ambiente de convivencia e intercambio de talentos, que conecta a jóvenes con los maestros cerveceros de Cruzcampo y con hosteleros comprometidos con su sector. Así, los jóvenes de la tercera edición están a punto de comenzar su periodo de prácticas en establecimientos de alta gastronomía tras finalizar su formación teórica y práctica en las instalaciones de Factoría Cruzcampo. Un trampolín indiscutible al mercado laboral.

Barómetro Fuezabar de Heineken España en colaboración con la Fundación Cruzcampo

Esta iniciativa, llevada a cabo por Heineken España y presentada a finales del pasado año, está respaldada por la Fundación Cruzcampo y por la experiencia de más de dos décadas de la Escuela de Hostelería propia de la Fundación, con más de 16.000 alumnos formados, y persigue acelerar la empleabilidad joven al enseñar a sus participantes a desenvolverse como profesionales de la cocina y la sala mediante práctica diaria ante público real.

Además, más allá de la formación tradicional, y la de carácter más innovador que ya se venía implementando en ediciones anteriores, la formación de Talento Cruzcampo se enfoca en desarrollar nuevas capacidades que impulsen el sector y respondan a sus desafíos actuales y a sus necesidades, repercutiendo en unas posibilidades mayores de inserción laboral para los jóvenes.

En este sentido, se incluyen nuevos horizontes formativos extraídos del barómetro Fuerzabar de Heineken España, realizado en colaboración con Fundación Cruzcampo para detectar las tendencias y los retos actuales del sector; así como otros ejes como la gestión de negocios de la mano de profesionales de la hostelería en activo, y competencias como la digitalización, la automatización de procesos, la gestión medioambiental de restaurantes, el diseño de nuevas experiencias gastronómicas, o inglés para la hostelería.

Impulsando el talento

Talento Cruzcampo está destinado a jóvenes de entre 18 y 30 años, chicas y chicos con ganas de desarrollar todo su potencial y dar lo mejor de sí mismos. Jóvenes que buscan incorporarse al sector compartiendo una gran ambición: desarrollar un perfil altamente cualificado que marque la diferencia. Y además de la formación práctica diaria tanto en cocina como en sala, y la incorporación de contenidos teóricos enriquecedores para responder a los retos del sector, Talento Cruzcampo brinda oportunidades a sus participantes conectándoles con la hostelería durante su formación gracias a planes de mentorización y prácticas, con los que comprometidos hosteleros a nivel nacional les dan la mano abriéndoles las puertas de sus negocios para enseñarles a desenvolverse en la operativa real del sector.

De este modo, se genera un foro único que conecta a diferentes generaciones y enriquece las oportunidades laborales de sus participantes. Y es que así es la plataforma social de Fundación Cruzcampo y el fin social que persigue: un punto de encuentro y formación donde el talento ayuda al talento. "Estudiar cocina siempre fue el sueño de mi padre, una vocación que heredé y que me llevó a estudiar con la beca de la Fundación Cruzcampo. Allí descubrí que mi mejor virtud es mi desparpajo y aprendí que podía sacar partido de ello profesionalmente, apasionándome el trato al cliente y entrenando con el objetivo de que cada visitante de Factoría Cruzcampo saliese con una sonrisa. Esta actitud se me premió con la mejor oportunidad que podía tener, iniciar mi carrera en alta gastronomía con prácticas en Dani García. Fue una experiencia exigente y única, que ahora me abre las puertas de restaurantes reconocidos en los que puedo seguir creciendo orgullosa de dedicarme a la hostelería. Así accedí a mi puesto en la sala de Eneko Basque, el gastronómico de Eneko Atxa (che 5 Estrellas Michelín) abierto en Sevilla”, comenta María Pérez, Talento Cruzcampo II.