Las obras en Sevilla ya son carne de meme tras pasar por el doblaje de Cazón Palangana

The Last of Us se ha convertido en uno de los taquillazos de HBO, esta adaptación del videojuego con el mismo nombre. Relata la historia de unos supervivientes, en el que el personaje de Joel debe sacar a Ellie, una niña de 14 años fuera de la zona opresiva de la cuarentena. En 2003 se originó una pandemia provocada por un hongo que se apodera de las personas infectadas.

En un mundo destruido, esta singular pareja deberá huir y atravesar Estados Unidos para poder sobrevivir y estar a salvo. Tendrán que sortear numerosos obstáculos a lo largo del camino y tomar diferentes rutas. para conseguir escapar.

Esto mismo pasado por el peculiar doblaje de Alfonso Ramos se convierte en un viral que circula como la pólvora de teléfono en teléfono en la capital sevillana.

El tuitero Alfonso Ramos ha hecho una parodia de una escena en coche donde la niña y el protagonista intentan averiguar qué opciones en coche tienen para salir en busca de su destino. El usuario lo ha doblado simulando que los protagonistas están buscando la mejor vía de escape para ir de Sevilla a Matalascañas.

Ir en coche por Sevilla. pic.twitter.com/lzhFjSARYh — Alfonso Ramos (@_AlfonsoRamos) February 18, 2023

Como el tráfico en Sevilla en estos días ha sido una gran locura, debido a la maratón, los cortes por obras y las retenciones, en el vídeo se ha representado cómo sería la conversación entre el piloto y copiloto, con mapa en mano, para poder salir de la capital hispalense lo antes posible.

El vídeo se ha vuelto viral y ha alcanzado más de 400.000 visualizaciones en Twitter, concentrando más de 2.00 retuits, 6.420 likes y 236 tuits citados.

En poco más de un minuto deja comentarios hilarantes sobre el panorama actual sevillano con frases como "La avenida de la Raza está cortá, que van a hacer pisos en el Lagoh, los hippies y la gente se está dando de hostias por hacerse con un pisito con vistas al Primark" . Hace mención a las disferentes obras, el puente del Quinto Centerario, Nervión con las obras del tranvía, o las salidas extraordinarias de las hermandades o la maratón que se celebró el domingo.

Sin duda, un vídeo ingenioso y divertido que ha conquistado a muchos sevillanos que viven en la ciudad y que tienen que sufrir el laberinto que supone desplazarse por la misma, en coche.