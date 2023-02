La ciudad de Sevilla está plagada de historia debido a los siglos que lleva en pie y las de personas que la han ido habitando durante estos años. Son muchos los que visitan la ciudad buscando sus monumentos más representativos y sus calles más conocidas pero hay otros que prefieren conocer la versión más oscura y siniestra de Sevilla.

Con el paso de los años las vivencias en la ciudad y las leyendas se han ido propagando, y es que el boca a boca, hace mucho. Una urbe que ha visto cómo la conquistaban los fenicios, cómo la gobernaban los emperadores romanos y sus siguientes recuerdos vienen de la mano de los califatos, la peste, la Inquisición y hasta hoy.

Es lógico que durante tantos años hayan tenido lugar fenómenos paranormales y según cuentan algunas leyendas, unos cuantos de estos fenómenos se pueden ver a día de hoy si se conoce la ruta adecuada. En Sevilla hay casas y lugares donde se dan una serie de circunstancias muy difíciles de explicar usando solamente la razón.

Ruta por las casas y lugares encantados de Sevilla

Uno de los investigadores de fenómenos paranormales que ha detectado casas y edificios sevillanos encantados es José Manuel García Bautista.

Casa Fabiola, antigua Fundación Lara

Según cuenta la leyenda en esta casa nació el arzobispo de Westminster, como así lo indica la placa de la entrada, y quería ser enterrado en Sevilla y como no fue así se comenta que su fantasma se pasea en este lugar. Algunas personas afirman que cuando han estado en el interior de la casa se oye como alguien pasea pausadamente por la planta de arriba, a pesar de estar vacía.

Restaurante Perro Viejo

En este restaurante sevillano algunos expertos afirman que se manifiesta un poltergeist y que se producen ruidos raros, sombras, pisadas, objetos que se mueven de sitio, cosas que aparecen y desaparecen o incluso luces. Estos fenómenos vienen sucediendo desde 1946 que hubo un incendio y con os años se han ido descubriendo historias dentro del edificio que han ido incrementando la leyenda del poltergeist.

Instituto Británico

Según el experto en fenómenos paranormales en esta escuela merodea una señora que es apodada como la dama blanca, al parecer este espíritu caminaba por la primera planta y cuando bajaba las escaleras desaparecía. En los años 800 se hizo una reforma en el edificio y se descubrieron los restos óseos de una mujer en el hueco de la escalera. Por ello se cree que este fantasma vaga por la casa que habitaba en su día.

La capilla de San Onofre

La leyenda cuenta que durante el siglo XVII un caballero llamado Juan de Torres que había decidido retirarse a una vida más espiritual. Un 2 de noviembre, el caballero mientras rezaba en la iglesia vio pasar por el altar, camino de la sacristía a un monje de la orden al cual no conocía. El fraile, depositó el cáliz ante el altar, miró a los bancos de la iglesia, suspiró, recogió el cáliz y volvió entrar en la sacristía de la iglesia. A Juan de Torres le sorprendió el ritual porque se repitió varias noches más. Una noche Juan de Torres se dirigió a él: “¿Quiere su paternidad que le ayude en la misa?” y el fraile sólo respondió: "Leatificat juventutem mea" y prosiguió "Leatificat mortem mea". Entonces el caballero comprendió que aquel fraile era un fantasma.

Cuando dejó de decir la misa se dirigió a su sorprendido ayudante y le dijo: “Gracias, hermano, por el gran favor que habéis hecho a mi alma. Yo soy fraile de este mismo convento, que por negligencia dejó de oficiar una misa de difuntos que me habían encargado, y habiéndome muerto sin cumplir aquélla obligación, Dios me había condenado a permanecer en el purgatorio hasta que satisficiera mi deuda. Pero nadie hasta ahora me ha querido ayudar a decir misa, aunque he estado viniendo a intentar decirla, durante todos los días de Noviembre, cada año, por espacio de más de un siglo”. Con estas palabras agradecidas desapareció para siempre. Se trata del primer fantasma reconocido históricamente en Sevilla.

Teatro Álvarez Quintero

Según el experto en fenómenos paranormales hay testimonios que aseguran que dentro del teatro se pueden oír lamentos, gritos con voz lastimera de una mujer. Se cuenta que una mujer que padecía una enfermedad mental que se acabó suicidando y desde entonces atemoriza a muchos de los guardias de seguridad que han estado trabajando en el teatro.

Antigua Facultad de Relaciones Laborales, actual CICUS

En este lugar se oyen ruidos extraños, voces, alarmas que se desactivan, puertas abriéndose y cerrándose sin que nadie lo hiciera ysin corriente de aire que pudiera moverlas. Algunos atestiguan haber visto una señora con un candelabro que siempre realizaba el mismo paseo en la primer planta.