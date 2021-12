Papá Noel, el Heraldo Real, pasacalles y espectáculos llegan por Navidad a Torre Sevilla

El centro comercial Torre Sevilla arranca este sábado su campaña de Navidad con el Gran Festival Respira Navidad, que incluirá espectáculos y pasacalles que podrán ser disfrutados por primera vez en la ciudad. Este año, tampoco faltarán a su cita, Papá Noel y el Heraldo Real.

Este sábado, 11 de diciembre, la música será una de las protagonistas con el concierto de villancicos y música popular a las 12:00, de la mano de la Banda de Música Maestro Tejera de Sevilla, en una actividad organizada por las Hermandades de Montserrat y de la Quinta Angustia. A las 17:00, llegará el concierto de Navidad para Crooners, al estilo de los artistas más reconocidos de este género como Frank Sinatra o Michael Bublé, a cargo de Juan Luis Ross, The crooner of Sevilla.

El domingo 12 será el turno de la gran recogida de juguetes en colaboración con el gimnasio YO10. Así se celebrará una máster class de zumba al aire libre, a cargo de Tony Mosquera, cuya asistencia es libre con tan solo aportar un juguete que será donado a la Asociación Amigos del Parque de Alamillo. Por la tarde, a partir de las 18:00, habrá un taller familiar para que los más pequeños puedan aprender a cantar Let it go de Frozen y otros temas de musicales y películas infantiles.

Desfiles y pasacalles de Navidad

El día 18 de diciembre se celebrará el gran desfile de Navidad que acercará la Edad del Hielo a los más pequeños y sus familias, con un espectáculo visual y de sonido con grandes animales acompañados de esquimales. Un nuevo pasacalles musical ambientado en Oriente tendrá lugar el 26 de diciembre que dará la bienvenida al Heraldo Real, quien tendrá su morada mágica para que los niños entreguen su carta de deseos.

Además, un año más, Torre Sevilla acogerá la Casa de los Sueños de Papá Noel, una oportunidad para sorprender a los más pequeños y que estos puedan tener su encuentro para entregar su carta en persona.

Una Navidad solidaria

Asimismo, el centro comercial, dentro de su compromiso con el entorno, acogerá un programa de actividades solidarias durante toda la Navidad a beneficio del Proyecto Capitán Volante, un sueño que nace de los padres de niños con cáncer -representados por la Asociación Española para los efectos del tratamiento del cáncer (AEetc)- y la Unidad de Oncología Pediátrica del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla. El objetivo de esta iniciativa es mejorar la calidad de vida de los niños y mitigar las secuelas producidas por el tratamiento oncológico a través del deporte y la actividad física.

Así, a beneficio de este proyecto, habrá un punto de empaquetado de regalos y un espacio artístico solidarios y se podrá adquirir el cuento El pajarito Olaf, que acerca a los niños los efectos del tratamiento del cáncer infantil y cómo la enfermedad condiciona la vida después. Igualmente, se celebrarán dos conciertos: el 18 de diciembre, a las 19:00, a cargo del Coro infantil y juvenil San Mateo de la Parroquia de San Mateo; el 19 de diciembre, a las 18:00, de la mano del Coro de adultos María Santísima de Regla de la Hermandad de los Panaderos.