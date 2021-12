Concierto de Navidad y música cofrade de la Banda Maestro Tejera en Torre Sevilla

El Centro Comercial Torre Sevilla acoge este sábado, 11 de diciembre, un concierto navideño y de música cofrade organizado conjuntamente por las Hermandades de Monserrat y de la Quinta Angustia a cargo de la Banda de Música Maestro Tejera, fundada en 1910, y que dirige actualmente José Manuel Tristán Becerra.

Durante el concierto, que comenzará a las 12:00 en la Planta Plaza, se interpretarán las siguientes piezas: Suite de la Ópera Carmen (George Bizet); El Baile de Luis Alonso (Jerónimo Jiménez); Guillermo Tell (Gioachino Rossini); Orpheus in the underworld (J. Offenbach); Czardas (Vittorio Monti); La Boda de Luis Alonso (Jerónimo Jiménez); Virgen de Montserrat (Pedro Morales); Quinta Angustia (José Font Marimont).

El acceso al concierto es libre y gratuito. Torre Sevilla cuenta con parking gratis durante tres horas en horario comercial.