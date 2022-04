Personas sin hogar y vecinos de la Macarena se unen en el montaje de un espectáculo de circo

Solidarios para el Desarrollo y Circápolis vuelven a sumar fuerzas para trabajar con personas sin hogar y vecinos, centrando la intervención en el barrio de la Macarena, donde desarrollan sus sesiones de trabajo en el Centro Cívico Hogar San Fernando todos los jueves.

A través del aprendizaje de las técnicas circenses y de otros ejercicios de desinhibición, centrados siempre en el disfrute y en el juego, su destino final es el montaje de un espectáculo de circo, que será mostrado al público el 19 de junio dentro de la programación del Festival Circada. Aunque más allá del espectáculo, el objetivo de este proceso es contribuir a la integración de las personas que participan en él, mejorar su autoestima y dar herramientas para sentirse parte de nuestra sociedad, que a menudo las ignora.

"Cada semana me siento con más confianza. Me aporta mucha seguridad y me ayuda a perder la timidez", cuenta María Luisa, una de las personas sin hogar participantes. Este proceso estará reforzado con la participación de artistas invitados que acudirán de manera puntual a impartir masterclass que ayuden a nutrir el espectáculo, pero sobre todo a todos los participantes de la actividad.

Circápolis cuenta para este proyecto con el apoyo de la Fundación La Caixa dentro de su programa Art for Change. Este programa apoya, de manera económica y a través de asesorías con diferentes profesionales, proyectos que impulsen el cambio social desde el arte y la cultura, donde Circápolis es el único proyecto que trabaja desde el arte y técnica circense de los 19 seleccionados en esta edición.

Solidarios lleva años trabajando con las personas sin hogar desde el encuentro horizontal de sus programas de voluntariado, y desde el inicio se unió a Circápolis para ver los resultados del circo en la transformación social que busca. Desde que Circápolis comenzara su trabajo en 2018 han realizado proyectos con distintos colectivos desde personas sin hogar, colectivos de personas refugiadas, personas con diversidad funcional o adolescentes en riesgo de exclusión social.

Solidarios para el Desarrollo

Solidarios para el Desarrollo nació hace más de 30 años con la misión de luchar contra la exclusión social (personas sin hogar, personas mayores, internos de centros penitenciarios, personas con discapacidad y problemas de salud mental), contra sus causas y sus consecuencias.

Por medio de la acción social, la comunicación y la incidencia, buscan romper prejuicios para transformar nuestro entorno. Además de acompañar a las personas que sufren exclusión, tienen como objetivo buscar las causas y ofrecer propuestas alternativas. Solidarios lucha contra la exclusión desde el voluntariado, el fomento de una ciudadanía activa y la concienciación social. Aspiran a una sociedad inclusiva, democrática y participativa y diversa. Promueven el fortalecimiento de las redes sociales de apoyo y el empoderamiento de las personas, fomentando la igualdad de derechos y oportunidades.