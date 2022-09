Protos ve con optimismo el paisaje del vino pese a la inflación

Cambio climático, costes de producción disparados, los gobiernos enfriando el consumo ante esa inflación galopante. Y los rescoldos de la pandemia. El decorado puede ser desalentador para un sector, el del vino, que además se devana los sesos para tratar de captar consumidores entre los jóvenes. Ahora que llega la vendimia Carlos Villar, el director general de Protos, la conocida bodega de Ribera del Duero enclavada en Peñafiel, vuelve a Sevilla para analizar los derroteros del vino. Dónde mejor: “Andalucía sigue siendo nuestra comunidad líder de España en ventas y dentro de ella, Sevilla es la líder, además de ser la cuarta ciudad de España”, recuerda.

Su mensaje quiere poner un contrapunto optimista a las noticias que nos martirizan: “La pandemia no ha sido un periodo tan malo. En el sector de la alimentación subió un 30%, los canales on line de venta directa subieron y en la hostelería, en el 2020, sólo bajamos un 5% las ventas. Y luego el 2021 fue un año de bonanza total porque todo el mundo salió con el dinero ahorrado a recuperar de algún modo ese tiempo perdido”.

¿Y cuál es el tablero de juego tras pasar lo peor de la pandemia? “En 2022, hasta fin de verano llevamos un crecimiento de dos dígitos, algo espectacular. En julio ha habido cierta bajada y lo achacamos al excesivo calor que ha habido en toda España”.

El desafío está en saber si tras el verano el consumo se resiente. “Aparte de que tengas más o menos dinero, influye mucho tu estado de ánimo con respecto al futuro que va a venir. Desde la política y los medios fluyen las noticias sobre la recesión, la reducción del consumo, la vida es mucho más cara... pero este año el PIB crecerá en España un 4% y para el siguiente, se espera al menos un 2%. Nuestro país nunca ha crecido a más del dos o dos y pico, la economía no está tan mal, lo que tenemos es un problema grave de inflación, que teóricamente es coyuntural. Pero hay que pararla y se hace con austeridad, dando mensajes negativos. Mientras menos consumas, menos suben los precios”.

Puso el dedo en una llaga enorme, la subida de los precios llevada al vino: “Todos tenemos menos margen de beneficio por la subida de los costes de producción. Subí un 2,5% los precios cuando ya la uva sólo me subió un 7%. Las botellas un 40, las cajas un 60... En veranos estudiamos volver a subir precios, pero como pensamos que esta mala situación no es estructural, no creo que sea positivo gravar más a las familias. El consumo de alimentación y disfrute es lo último que se suele dejar de hacer”.

La venta on line es otra en el sector tras la pandemia. “Para nuestra bodega es ideal, la venta directa es un 7% y a lo largo de la pandemia no llegaba al 2%, por eso hemos metido a gente especialista en marketing digital. Tenemos muy desarrollado el canal digital para comunicar, pero no para vender. Fue fácil pasar de la comunicación a la venta porque teníamos una base de datos creada. Tenemos por ejemplo 40.000 visitantes anuales a la bodega, 240.000 seguidores entre Facebook, Twitter e Instagram. Hoy somos la marca que más se vende en Amazon. Pero no hacemos competencia en precio al resto de mi red tradicional, sería injusto que yo, por capacidad, haga diferenciación en precio. Las empresas que llegan lejos basan su actuación en la ética, la confianza”.

Y es que para Carlos Villar, el sector debe ser especialmente sensible con la hostelería hoy: “Trabajamos mucho los productos solo para hostelería. Nuestro garante siempre fue ella. Hemos lanzado Protos 9 Meses sólo para hostelería, proviene de suelos propios y ecológicos. Le damos un plus de exclusividad, porque ellos han creado nuestra marca. Lo más fácil es sacarle luego rendimiento en el lineal, pero no. Otro vino especial para ellos es un verdejo llamado Cuvée que no sacamos ni en noviembre ni en enero, sino en mayo porque hacemos una crianza mayor sobre lías, y en fudres de 3.000 litros para darle más intensidad en boca. Es un vino más gastronómico, que maride bien, no tanto un vino de aperitivo. Y un rosado también en la bodega de Cigales. Algo especial, diferenciador. Tenemos que apoyar en lo que podamos a la hostelería”.