Este 2022 se conmemora los 30 años de la celebración de la Expo 92 en Sevilla. Con motivo de la efeméride, Sevilla a la Carta organiza una visita guiada, con el título ¿Qué hacías en el 92?, donde dará a conocer "de una forma divertida unos años históricos que están guardados como recuerdos muy especiales por los sevillanos y sevillanas, reviviendo el ambiente de la ciudad en los años 90", detalla Rafael Díaz, guía de Sevilla a la Carta.

El viaje a los años 90 empieza en la Alameda de Hércules, donde se encontraba hasta hace poco los Multicines Alameda. El público rememora películas de la época como El guardaespaldas o La sirenita. Empieza luego un entrañable paseo por calles de la vida cotidiana y comercial de la Sevilla de los 90. Se descubren con objetos de la época lugares testigos de cambios urbanísticos postmodernos, de modas y músicas de aquellos años.

De repente, el guía se para y pregunta: "¿Recordáis que el centro de la política andaluza en estos años estaba entorno a esta antigua iglesia?", frente a la antigua iglesia San Hermenegildo, entonces sede del Parlamento de Andalucía.

Concluye el recorrido en el entorno de Plaza de Armas, billetes de la Expo en la mano, como si estuviéramos a punto de cruzar el Guadalquivir para acudir a la muestra. Una manera de compartir con cierta emoción nuestros recuerdos.

Una ruta pensada para que el público sevillano o los visitantes se diviertan recordando lo que muchos consideran sus mejores años. "No paraba de ir al cine en esa época, me acuerdo de Belle Époque, con la que España ganó el Oscar", comenta Juan, uno de los asistentes. "Es que fue una de nuestras primeras citas y te había llamado desde una cabina como ésta para que no me escucharán mis padres", añade sonriendo su mujer, cerca del sitio que ocupaba una antigua cabina de teléfono que enseña el guía. Una curiosa visita al atardecer en la que al final cada uno hará contestado a la pregunta: ¿Qué hacías en el 92?

Información práctica de la visita guiada

La visita guiada se celebrará este jueves 2 de junio a las 21:00 con una duración de 90 minutos. El recorrido pasa por la Alameda de Hércules, Plaza del Duque, La Campana y Plaza de Armas.

El precio es de 8 euros (menores de 10 años gratuito). Precio especial para grupos concertados privados.

Reserva y más información en: www.sevillalacarta.com/que-hacias-en-el-92/ o el 663 065 090.