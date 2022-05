Sabor a México en el Interestelar Sevilla

Vuelve para los amantes de la música la mejor temporada del año, este verano 2022 viene repleto de festivales en los que poder saltar, bailar y gozar de sus grupos favoritos con amigos. El pistoletazo de salida para la temporada de festivales del tequila Jose Cuervo comienza con su presencia en el esperado Festival Interestelar de Sevilla.

Después de mucho tiempo, se podrá disfrutar de días de máxima diversión, mucho calor, los outfits más atrevidos y música non stop. Por eso, Jose Cuervo quiere acompañarte en esta auténtica experiencia compartiendo la pasión por la cultura y mejorarla con refrescantes propuestas como sus Frozen Margaritas realizados con sus margariteras o los clásicos chupitos Jose Cuervo.

Tequila en los conciertos de Interestelar Sevilla

Durante los días 20 y 21 de mayo, en el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de Sevilla (CAAC), los asistentes al festival podrán disfrutar de la música indie del momento. Distribuido en tres escenarios, además de eventos de gastronomía, exposiciones, talleres, artes en directo, diseño e ilustración, los festivaleros podrán disfrutar de la naturaleza en este nuevo concepto de festival diseñado para toda la familia.

Esta sexta edición traerá un sinfín de artistas de primer nivel entre los que se encuentran IZAL, Rigoberta Bandini, La M.O.D.A., Ginebras, La La Love You, Muerdo, Innmir, Siloé, Irenegarry, Ambkor, Morning Drivers, Tigre y Diamante, We Are Not Djs, Taao y Ouh Yeah! Mikey el viernes 20 de mayo y de las actuaciones de Nathy Peluso, Miss Caffeina, Zahara, Califato ¾, Cariño, Veintiuno, Les Castizos, Karavana, Barry B, Emlan, Chill Chicos, Asunción, La Rubia Pincha, Stereofan y Zaza el sábado 21.

Si hay un nombre que en todo el mundo se asocia con el universo del tequila, ese es el de Jose Cuervo. Referente del espíritu mexicano por excelencia, Jose Cuervo es un tequila auténtico y muy popular tanto en México como a nivel internacional. Con más de dos siglos de historia, su origen se debe a José Antonio Cuervo, quien empezó a producirlo en la Destilería La Rojeña (Tequila, Jalisco) en 1758, la más antigua de México y el mismo lugar donde hoy en día se sigue embotellando y exportando a todo el mundo.