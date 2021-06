El cine de junio en Arte TV

Siempre fijo en nuestra barra de favoritos de navegación, el Canal Arte en sus respectivas ediciones francesa, alemana, inglesa, italiana, polaca y española, actualiza semanalmente sus contenidos cinematográficos entre programas extraordinarios como Blow-up, serie de micro-ensayos audiovisuales sobre diversos aspectos de la creación y la actualidad cinematográficas, documentales, ciclos, colecciones, cortos y largometrajes de producción propia que lo han convertido en el canal de referencia del cine europeo.

La versión española no es precisamente la más nutrida, pero aún así esta misma semana pueden encontrar algunos documentales de interés como los dedicados al gran actor galo Michel Piccoli, al activismo vídeo-feminista de Delphine Seyrig y Carole Roussopoulos (Insumusas), al 40º aniversario de la saga de Indiana Jones, al culto al filme de ciencia-ficción Blade Runner o al trasfondo social de actualidad de Yo, Daniel Blake, de Ken Loach, ganadora en Cannes 2016. En un formato similar, aunque en la versión francesa, puede verse el documental sobre Un asunto de familia, de Hirokazu Kore-eda, también ganadora de la Palma de Oro en 2018.

En lo que respecta a la ficción, y además de la cinta rumana Outboud (2010, Bogdan Geprge Apetri), no dejen pasar la oportunidad de ver Cosmos (2015), el testamento fílmico de Andrzej Zulawski, adaptación de la inadaptable novela del Premio Nobel polaco Witold Gombrowicz, una “poderosa y desconcertante metáfora sobre el absurdo del mundo”.

Ya de lleno en la siempre más completa edición francesa, y siempre con subtítulos disponibles, los documentales sobre Jacques Audiard, Michael Cimino, John Carpenter, Kirk Douglas, Warren Beatty, Leslie Caron, Jeanne Moreau, Romy Schneider, Jodie Foster o Georges Méliés, de quien también pueden verse numerosos cortos restaurados, o las lecciones de cine de la Cinémathèque impartidas por Brian de Palma, Wes Anderson, Joe Dante, James Gray, Agnès Varda, Vittorio Storaro, Bernardo Bertolucci, Nicolas W. Refn, Isabella Rossellini o Claire Denis, nos reconcilian con lo que debería ser el tratamiento y la divulgación de la cultura en general y el cine en particular en una televisión pública y gratuita.

1971: El año en el que la música lo cambió todo

1971 fue un gran año para la música rock, un año que vio cómo, al hilo de o en diálogo con unos tiempos convulsos, violentos y cambiantes, se editaban sin solución de continuidad algunos de esos discos y canciones esenciales que nos acompañarán toda una vida.

Del Exile on Main St. de los Rolling Stones al What’s going on de Marvin Gaye, del Imagine de John Lennon al The man who sold the world de David Bowie, del Blue de Joni Mitchell al Tapestry de Carole King, del funk lisérgico Sly and the Family Stone al más combativo de Gil Scott-Heron, el rock acompasó y definió política y socialmente una época que dejaba atrás la resaca hippie para intensificar aún más las luchas por los derechos civiles, denunciar la guerra de Vietnam y posicionarse críticamente contra el poder con un pico de creatividad y audacia musical en el que las drogas y los excesos también jugaron un papel determinante, de la muerte de Jim Morrison a la huida francesa de Keith Richards.

De todo ello da cuenta esta extraordinaria serie documental de ocho episodios para Apple TV+ creada por Asif Kapadia (Amy, Senna, Maradona) que ensambla una ingente cantidad de material de archivo, en gran parte inédito, deja escuchar las voces de sus protagonistas, leer con detenimiento las letras de las canciones y traza los caminos de gestación e impacto de algunos de aquellos discos, canciones e himnos generacionales que, en palabras de Bowie, estaban creando ya en 1971 la música del siglo XXI.

Una ventana a los cines sin fronteras en 21 Grados

Creado para consolidar los vínculos de colaboración entre entidades culturales de la Eurorregión AAA que operan en el ámbito cinematográfico, el proyecto Ventana|Janela busca afianzar el diálogo y la cooperación transfronteriza y celebrará su tercer encuentro presencial en Cicus los próximos 14, 15 y 16 de junio con el objetivo de aprender nuevas herramientas de programación online, en esta edición poniendo el foco en las cinematografías africanas en colaboración con el FCAT.

Además de las jornadas de trabajo para directores y programadores, habrá una serie de charlas y proyecciones abiertas al público general. El lunes 14, tras la charla sobre cine en femenino (19h.), podrá verse una selección de cortos de distintos países africanos a las 22:30h; el martes 15, a la charla sobre los festivales en tiempos de coronavirus (19h.) seguirá la proyección de la cinta angoleña Ar condicionado (2020, Fadrique); y el miércoles 16, también a las 22:30h., se proyecta la cinta keniata Softie (2020, Sam Soko).

El (re)estreno de la semana: 'Mulholland drive'

Fue nuestro gran fracaso crítico, la película que no supimos ver y entender a la primera, el texto que no querríamos volver a leer por vergüenza ajena. Es, lo dice la cinefilia mundial, una de las mejores películas de lo que va de siglo XXI, el laberinto narrativo más fascinante entre la realidad y los sueños, la muñeca rusa que no deja de esconder infinitas muñecas, el viaje más poderoso al lado oscuro de Hollywood y sus mitos, la obra cumbre de David Lynch en definitiva: Mulholland Drive.